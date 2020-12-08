O kadar estetik yaptırdın, aşıdan mı korkuyorsun?

Lattanzi, daha sonra bu paylaşımını hemen sildi. Ancak o arada yazdıklarını görenler oldu. Chloe Lattanzi'nin, aşının zararlarını ve konuyla ilgili komplo teorilerini ifade ettiği bu paylaşımı silinmiş olsa da birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.