O kadar estetik yaptırdın, aşıdan mı korkuyorsun?

Sinema tarihine geçen unutulmaz filmin yıldızının kızı koronavirüs aşısıyla ilgili söylemleri yüzünden alay konusu oldu.
Mega News Agency, Backirgd USA, Splash News; Instagram
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Sosyal medya hesabından aşılara ve doktorlara güvenmediğini yazan ve sonra da hemen paylaşımını silen genç kadın "Madem öyle bugüne kadar estetik operasyonlar için neden o kadar para harcadın?" eleştirilerinin hedefi oldu.
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Başrollerini John Travolta ile paylaştığı Grease müzikaliyle hafızalara kazınan Olivia Newton John'un kızı Chloe Lattanzi, sosyal medyadan yaptığı Covid 19 aşısı karşıtı paylaşımı nedeniyle hem eleştiri hem de alay konusu oldu.
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34 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Lattanzi, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından koronavirüse karşı geliştirilen aşılar aleyhine bir paylaşım yaptı ve doktorlara güvenmediğini belirtti.
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Lattanzi, daha sonra bu paylaşımını hemen sildi. Ancak o arada yazdıklarını görenler oldu. Chloe Lattanzi'nin, aşının zararlarını ve konuyla ilgili komplo teorilerini ifade ettiği bu paylaşımı silinmiş olsa da birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
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Bugüne kadar sürekli estetik operasyon geçiren ve bunun için yarım milyon dolar harcayan Lattanzi'nin hem durmadan ameliyat olması hem de doktorlara güvenmediğini belirtmesi "ikiyüzlülük" olarak nitelendirdi.
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Bir kullanıcı Lattanzi'nin paylaşımına "Chloe Lattanzi, bilime inanmıyor ve doktorlara güvenmiyor. Ama durmadan plastik cerrahlara gidiyor. İşine git kızım, söylediklerin saçma" diye yorum yaptı.
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Bir başkası da yine Lattanzi'nin estetik operasyonlarına gönderme yaparak "Estetik operasyonlar sırasında hangi 'doğal' ilaçları kullandığını merak ediyorum" diye görüşünü bildirdi.
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Lattanzi'nin söylediklerine tepki gösteren bir başkası da "Aşı karşıtı ama yüzüne kimyasallar enjekte ettirirken hiçbir şeyi umursamıyor" diye yazdı.
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Birçok kişi aşıların, Chloe Lattanzi'nin yüzüne ve bedenine enjekte ettirdiği maddelerden daha güvenli olduğunu savundu.
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Olivia Newton-John ile oyuncu ve dansçı Matt Lattanzi'nin evliliğinden dünyaya gelen Chloe Lattanzi, bugüne kadar burun, göğüs büyütme, botoks, cilt dolguları da dhal birçok estetik operasyon geçirdi ve bunlar için 550 bin doların üzerinde harcama yaptı.
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Lattanzi, ilk estetik operasyonu için henüz 18 yaşındayken ameliyat masasına yattığını bir röportajında dile getirmişti. Göğüslerini büyüttüğünü söyleyen Lattanzi, sonuçtan memnun olduğunu da eklemişti.
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Chloe Lattanzi, pandeminin başından beri koronavirüs ile ilgili komplo teorilerini sosyal medyasından dile getirmişti. Özellikle de maske kullanımının insanlara zarar verdiğini savunan görüşler ifade etmişti.