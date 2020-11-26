Grammy skandalı

Grammy, bu kez de kendini temize çekmek için adaylık dağıtırken adil davranmamakla ve müziği siyasileştirmekle suçlanıyor. İddiaya göre Weeknd’in Amerikan Futbolu Şampiyonluk Maçı ‘Super Bowl’da sahne almaya hazırlanması akademiden dışlanmasına yol açtı. Çünkü iki yıl önce ırkçılık karşıtı eylem yüzünden bir futbolcunun kovulması sonrası sanatçılar arasında Super Bowl protestosu başlamıştı. Weeknd, bu teklifi kabul ettiği için ‘cezalandırıldı’.