Grammy skandalı

'Müziğin Oscarları' Grammy ödüllerinde açıklanan adaylıklar sonrası yer yerinden oynadı.
Depo Photos, Backgrid USA, Backgrid UK
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İşte müzik endüstrisini birbirine katan o listenin perde arkası...
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Müzik dünyasının en prestijli ödülü Grammy, adaylarını açıkladı. ‘Popun kraliçesi’ Beyonce , dokuz dalda adaylık alarak tarihte en çok aday gösterilen kadın şarkıcı oldu. Tek seferde dokuz adaylık alan tek yıldız olan Frank Sinatra’nın rekorunu yakaladı.
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Ancak bu yıl resmi bir albüm çıkarmadı. Beyonce, ırkçılık karşıtı eylemlere destek amacıyla ‘Black Parade’ şarkısı çıkarmış, bir de ‘Black Is King’ isimli görsel bir çalışma hazırlamıştı.
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Beyonce’yi altı dalda adaylık ile Taylor Swift (31) ve Dua Lipa (25) izliyor.
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Öte yandan; yılın en çok ses getiren albümlerinden birini hazırlayan The Weeknd (30) hiçbir adaylık alamayınca tepki gösterdi.
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Grammy’ye “Yozlaşmış bir kurum. Bana borçlusunuz. Hayranlarıma borçlusunuz” yazarak savaş açtı.Şarkıcı dört gün önce Amerikan Müzik Ödülleri’nde 3 ödül birden kazanmıştı.
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Albümü ‘Chromatica’ ile ses getiren Lady Gaga (34) ana dallarda dışlandı. Sadece iki adaylık aldı.
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Justin Bieber (26) ise pop dalında aday gösterilmesine “Ben R&B müzik yaptım” diyerek isyan etti. B
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Bu yıl, rock dahil büyük ödüllerde kadın adayların ağırlıklı olması dikkat çekti. Geçen yıllarda Grammy, kadınlar ve siyahilere ayrımcılıkla suçlanmıştı.
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Grammy, bu kez de kendini temize çekmek için adaylık dağıtırken adil davranmamakla ve müziği siyasileştirmekle suçlanıyor. İddiaya göre Weeknd’in Amerikan Futbolu Şampiyonluk Maçı ‘Super Bowl’da sahne almaya hazırlanması akademiden dışlanmasına yol açtı. Çünkü iki yıl önce ırkçılık karşıtı eylem yüzünden bir futbolcunun kovulması sonrası sanatçılar arasında Super Bowl protestosu başlamıştı. Weeknd, bu teklifi kabul ettiği için ‘cezalandırıldı’.