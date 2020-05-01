Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? 1 Mayıs canlı altın fiyatları takibi

Sabah saatlerine göre yatay bir seyirde olan altın fiyatları gram bazında 385 lira dolaylarında seyretmeye devam ediyor. Altın yorumları ile günlük olarak yatırımlarına yön vermek isteyen pek çok kişi, altın fiyatları düşer mi sorusu ile bir kez daha analistlerin yorumlarını merak ediyor. Ons ve dolar dengesinin yanı sıra iç piyasadaki alışverişlere göre de değişkenlik gösteren gram ve çeyrek altın fiyatları, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, altın fiyatları şu dakikalarda ne kadardan seyrediyor? İşte, tüm detaylar



Geçtiğimiz hafta sonu, son bir ayın en yüksek seviyesini gören altın fiyatları, bu hafta başı itibariyle düşüş seyri göstermeye başladı. 30 Nisan Perşembe gününe 385 lira bandından merhaba diyen altın fiyatları, anlık olarak gösterdiği artış ve azalış sebebiyle yatırımcısının sıkı takibinde yer almaya devam ediyor. Ons bazında da artış yönlü hareket içerisinde olan altın fiyatları düşer mi sorusu ile pek çok yatırımcının merak ettiği yatırım enstrümanı oluyor. Peki, altın fiyatları canlı piyasada ne kadardan seyrediyor? İşte, altın fiyatları için uzman yorumları ve detaylı bilgiler



ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?



Günlük seyrine dalgalı başlayan altın fiyatları, günün ilk dakikalarında 385 lira seviyelerinde seyretti. Piyasalarda yatırımcısının anlık olarak takip ettiği altın fiyatları, 30 Nisan Perşembe gününe önce düşüş ardından artış yönlü başladı. Altın yorumları ile yatırımlarına yön vermek isteyen pek çok yatırımcı altın fiyatları düşer mi sorusu ile fikir edinmek istiyor.



Bugün haftalık bazda düşüş seyrinde olan gram altın fiyatları, 384 lira ile güne başladıktan sonra 385 lira seviyesine gelerek dalgalanma seyrini devam ettirdi. Son günlerde ‘Altın fiyatları ne olacak?’ sorusuna yönelik ise uzman yorumları merak edildi. Peki, bugün altın fiyatları hangi seviyelerde hareket ediyor? İşte, altın yorumları ve 30 Nisan tarihli anlık ve canlı altın fiyatları bilgisi



Devamı için sonraki sayfaya geçiniz.