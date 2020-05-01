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Ekonomi
Haber Giriş: 01 Mayıs 2020 - 02:13,

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? 1 Mayıs canlı altın fiyatları takibi

Altın fiyatları, canlı altın fiyatları takibi ekranı üzerinden altın piyasalarını araştıran yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle haftanın son işlem gününde gram ve çeyrek altının anlık fiyatlarını sorgulayan vatandaşlar, " Altın fiyatları düşecek mi?" soruna, altın analizleri ve yorumları kapsamında yanıt arıyor. Peki, Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın piyasalarında son durum ne? İşte, güncel altın fiyatları piyasası ve 1 Mayıs canlı altın fiyatları takibi ekranı...

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Sabah saatlerine göre yatay bir seyirde olan altın fiyatları gram bazında 385 lira dolaylarında seyretmeye devam ediyor. Altın yorumları ile günlük olarak yatırımlarına yön vermek isteyen pek çok kişi, altın fiyatları düşer mi sorusu ile bir kez daha analistlerin yorumlarını merak ediyor. Ons ve dolar dengesinin yanı sıra iç piyasadaki alışverişlere göre de değişkenlik gösteren gram ve çeyrek altın fiyatları, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, altın fiyatları şu dakikalarda ne kadardan seyrediyor? İşte, tüm detaylar

Geçtiğimiz hafta sonu, son bir ayın en yüksek seviyesini gören altın fiyatları, bu hafta başı itibariyle düşüş seyri göstermeye başladı. 30 Nisan Perşembe gününe 385 lira bandından merhaba diyen altın fiyatları, anlık olarak gösterdiği artış ve azalış sebebiyle yatırımcısının sıkı takibinde yer almaya devam ediyor. Ons bazında da artış yönlü hareket içerisinde olan altın fiyatları düşer mi sorusu ile pek çok yatırımcının merak ettiği yatırım enstrümanı oluyor. Peki, altın fiyatları canlı piyasada ne kadardan seyrediyor? İşte, altın fiyatları için uzman yorumları ve detaylı bilgiler

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Günlük seyrine dalgalı başlayan altın fiyatları, günün ilk dakikalarında 385 lira seviyelerinde seyretti. Piyasalarda yatırımcısının anlık olarak takip ettiği altın fiyatları, 30 Nisan Perşembe gününe önce düşüş ardından artış yönlü başladı. Altın yorumları ile yatırımlarına yön vermek isteyen pek çok yatırımcı altın fiyatları düşer mi sorusu ile fikir edinmek istiyor.

Bugün haftalık bazda düşüş seyrinde olan gram altın fiyatları, 384 lira ile güne başladıktan sonra 385 lira seviyesine gelerek dalgalanma seyrini devam ettirdi. Son günlerde ‘Altın fiyatları ne olacak?’ sorusuna yönelik ise uzman yorumları merak edildi. Peki, bugün altın fiyatları hangi seviyelerde hareket ediyor? İşte, altın yorumları ve 30 Nisan tarihli anlık ve canlı altın fiyatları bilgisi

Devamı için sonraki sayfaya geçiniz.

2ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU
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ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 artışla 383,00 liradan tamamladı.

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 621,00 lira, Cumhuriyet altını 2.544,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 yükselişle 383,00 liradan işlem gördü.İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 382,00 382,20 382,80 383,00

Cumhuriyet Ata Lira 2.517,00 2.538,00 2.523,00 2.544,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 348,40 352,40 349,00 353,00

Lira(Tam) Ziynet 2.460,00 2.480,00 2.465,00 2.485,00

Yarım Ziynet 1.230,00 1.240,00 1.233,00 1.243,00

Çeyrek Ziynet 615,00 620,00 616,00 621,00

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Altın fiyatları için son durum şu şekilde;

Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1715 dolar seviyesinde seyrediyor.


Gram altının satış fiyatı 385 lira olurken, 382 liradan geri alınıyor.

Çeyrek altının satış fiyatı 636 lira olurken, 624 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 1273 lira olurken,1248 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 2595 lira olurken,2569 liradan bozduruluyor.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 353 lira olurken,349 liradan bozduruluyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını, bunun da altın fiyatları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

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Gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci adımlarının altın fiyatlarındaki düşüşü sınırladığına dikkati çeken analistler, dünkü ABD Merkez Bankası (Fed) ve bugünkü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararlarının altın fiyatlarını etkileyebileceğini kaydetti.

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Analistler, ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların önemli direnç olduğunu, gram altında ise 370-390 lira bandının izleneceğini bildirdi.

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