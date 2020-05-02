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Ekonomi
Haber Giriş: 02 Mayıs 2020 - 02:02,

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın almalı mı? Altın piyasalarında son durum ve 2 Mayıs güncel altın fiyatları takibi ekranı

Güncel altın fiyatları haftanın son işlem gününde gram ve çeyrek altın almayı düşünen yatırımcılar tarafından takip edildi. Hafta sonu öncesinde, altın fiyatlarının serbest piyasadaki anlık durumunu sorgulayanlar, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? gibi sorusuna yanıt arıyor. Altın yorumlarını takip edenler ise, altın yatırımı yapmak adına altın almalı mı? konusuna yoğunlaşmış durumda. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Altın piyasalarında son durum ne? İşte, altın piyasalarında son durum ve 2 Mayıs güncel altın fiyatları takibi ekranı...

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Her gün farklı bir dalgalanma seyri gösteren altın fiyatları, şu dakikalarda ons bazında düşüş göstermesi sebebiyle gram ve çeyrek seçenekleri ile haftanın en düşük fiyatlarından alıcı buluyor. 1 Mayıs altın yorumları çerçevesinde analistlerin şu anki altın fiyatları hakkında yorumlarını merak ediyor. Peki, altın fiyatları 1 Mayıs'ta ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları bilgisi ve bazı detaylar

Mayıs ayının ilk gününde altın yatırımcılarının gözü altın fiyatlarındaki son gelişmelerde. Mart ayından bu yana yükseliş trendinde olan altın fiyatlarındaki değişimlerin devam edeceği uzmanlar tarafından belirtilmişti. Peki, çeyrek altın, gram altın, tam altın, ons altın ve cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatı düşecek mi? İşte altın piyasasında son duruma ilişkin detaylar...

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Altın fiyatları, canlı altın fiyatları takibi ekranı üzerinden altın piyasalarını araştıran yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle haftanın son işlem gününde gram ve çeyrek altının anlık fiyatlarını sorgulayan vatandaşlar, " Altın fiyatları düşecek mi?" soruna, altın analizleri ve yorumları kapsamında yanıt arıyor.

Bugün haftalık bazda düşüş seyrinde olan gram altın fiyatları, 376 lira ile güne başladıktan sonra 380 lira seviyesine gelerek dalgalanma seyrini devam ettirdi. Son günlerde ‘Altın fiyatları ne olacak?’ sorusuna yönelik ise uzman yorumları merak edildi. Peki, bugün altın fiyatları hangi seviyelerde hareket ediyor? İşte, altın yorumları ve 1 Mayıs tarihli anlık ve canlı altın fiyatları bilgisi

Devamı için sonraki sayfaya geçiniz.

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Altın fiyatları için son durum şu şekilde;


Gram altının satış fiyatı 380 lira olurken, 376 liradan geri alınıyor.

Çeyrek altının satış fiyatı 628 lira olurken, 615 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 1255 lira olurken,1230 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 2558 lira olurken,2532 liradan bozduruluyor.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 348 lira olurken,344 liradan bozduruluyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU
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ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 artışla 383,00 liradan tamamladı.

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 621,00 lira, Cumhuriyet altını 2.544,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 yükselişle 383,00 liradan işlem gördü.İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 382,00 382,20 382,80 383,00

Cumhuriyet Ata Lira 2.517,00 2.538,00 2.523,00 2.544,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 348,40 352,40 349,00 353,00

Lira(Tam) Ziynet 2.460,00 2.480,00 2.465,00 2.485,00

Yarım Ziynet 1.230,00 1.240,00 1.233,00 1.243,00

Çeyrek Ziynet 615,00 620,00 616,00 621,00

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını, bunun da altın fiyatları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

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Gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci adımlarının altın fiyatlarındaki düşüşü sınırladığına dikkati çeken analistler, dünkü ABD Merkez Bankası (Fed) ve bugünkü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararlarının altın fiyatlarını etkileyebileceğini kaydetti.

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Analistler, ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların önemli direnç olduğunu, gram altında ise 370-390 lira bandının izleneceğini bildirdi.

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