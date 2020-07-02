Gram, çeyrek tam ve yarım altın fiyatlarında son durum: Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın yorumları
Altın fiyatları ne kadar oldu? Haftanın üçüncü işlem gününde altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 394,2 liradan işlem gördü. Altın fiyatlarındaki son durum, canlı altın fiyatları takibi ekranında gün boyu anlık olarak değişti. Gün sonunda işlemini tamamlayan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 389,60 lira oldu. Yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum grafiklere yansıdı. İşte, güncel altın fiyatları ve ekonomi uzmanlarının altın fiyatları yorumu.
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Altın fiyatları 1 Temmuz itibari ile araştırılan konular arasında yer alıyor. Dün altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 390,6 liradan işlem gördü. Piyasaların kapanması sonrası Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 391,20 liradan tamamladı. 1 Temmuz'da ise gram altının alış fiyatı 393,14 lira olurken, 393,22 liradan satıldı. İşte, Uzmanların 2020 altın yorumları ve güncel altın fiyatları.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 389,60 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 389,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 389,60 liradan, 2 bin 566 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 587 liradan, 355 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 359 liradan, 2 bin 508 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 528 liradan, bin 254 liradan alınan Yarım Ziynet bin 264 liradan ve 627 liradan alınan Çeyrek Ziynet 632 liradan satıldı.
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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının finansal etkileriyle mücadelede merkez bankaları ve ekonomi yönetimlerinin genişleyici tutumlarını sürdürmelerinin altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.
Bugün yurt dışında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de kişisel gelir ve giderler ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.
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GRAM ALTIN UZUN VADEDE PORTFÖYÜNÜZDE KALMALI
Aylin Cevizci – A1 Capital Araştırma Uzmanı
ABD’de artan vaka sayıları sonrasında ikinci dalga ihtimaline yönelik endişeler arttı. Artan endişeler, ekonomide beklenen toparlanmanın ikinci yarıyılda beklense dahi virüs tablosunun bu durumu farklı yönde şekillendirebileceği düşüncesi riskleri tetikledi. Uzun bir süredir yukarı yönlü trend eğilimi izleyen ons altında son bir haftalık süreçte başlayan tepki alımlarının ardından kıymetli metal 1779 dolar seviyesini test etti. Son 8 yılın en yüksek seviyelerinde seyreden kıymetli metal, gelen açıklamalar ve değerlendirmelerin etkisi ile bir miktar kar satışı ile karşılaştığını izliyoruz.
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Gram altında, ons altında yaşanan bu hareketin ardından 390 TL seviyesine yaklaştı. Daha önceki yazılarımda da gram altının uzun vadede portföyde kalması gerektiğini ve kısa vadede altın alımı için düşüşlerin kademeli alımlarda değerlendirebileceğini belirtmiştim.
Görüşümü korumakla birlikte, ons altındaki hareketin yukarı yönde sürmesi ve dolar/TL kurundaki hareketin 6.85 TL altına geçmesi halinde 385 TL seviyesinin izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. 380 – 385 TL fiyat aralığından yapılacak alımlar bankadan gerçekleştiğinde son düzenleme ile eklenen komisyon miktarı da baz alındığında da alım seviyesi yukarı yöne taşınıyor. Bu nedenle düşüşlerin maliyet düşürerek alımlarda değerlendirilebileceğini, satım içinse 390 TL üzerindeki fiyat hareketlerinin uygun olabileceğini belirtebilirim.
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Haber ve sosyal medyada sıkça 400 TL seviyesi telaffuz ediliyor. Bu noktada ise şunu söylemem gerekir. Kurdaki stabil seyrin korunması halinde gram altında bu hareketi beklemek için ons altında 1820 dolar seviyesini görmemiz gerekiyor.
Bu da şimdiki fiyattan neredeyse 60 dolar yukarı seviye demek. İmkânsız mı, finans piyasaları için böyle bir tabir kullanmak doğru değil. Fakat ikinci dalga ihtimaline karşın alınan önlemler ile yeniden yaşanacak normalleşme ons altında düşüşleri beraberinde getirir. Bu nedenle 390 TL’den alımlar yapılacaksa düşünülmeli ve her iki enstrümanda yakından izlenmeli. 400 TL fiyat hedef seviyemiz ise uzun vadede ons ve kur hareketi bile yaşanabileceğini düşünmekteyiz. Bunun için ons hareketinde salgın, içeride ise salgının yanında ekonomi cephesindeki gelişmeler önemli olacak.
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ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı
Ons altında temel ve teknik olarak tüm gelişmeler yukarı yönlü seyri destekliyor. Dolar bazında altın fiyatı dün 1780 dolar seviyesini yukarı yönde aşarak son zamanlarda gördüğü en yüksek seviyenin üzerine çıkmış oldu. Bugün değerli metalde işlemler 1784 dolar seviyesinden geçmekte… Ons altında işlem yapan yatırımcılar için mevcut yukarı yönlü pozisyonlar güçlü destek seviyeleri stop loss alınarak korunabilir.
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İlave uzun pozisyonlar için 1780 dolar seviyesinin üzerindeki inatçı seyirlerin sürmesi desteklenebilir. Ons altın için geri çekilmeler satış yönlü kullanılmaktan ziyade her geri çekilmenin alım fırsatı vermeye devam etmesini beklemekteyiz. Bunda en etkili konu başlıkları gerileyen faiz ortamının sürmesi, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri ve ABD’de artan vaka sayıları olarak gösterilebilir.
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Gram altın ise ons altındaki yükselişe bağlı olarak 394 TL seviyesine yükseldi. Dolar/TL son iki haftadır izlediği yatay seyirden kaynaklı olarak gram altına yön vermiyor. Ons altındaki hareket alanının değişmesi gram altının belirleyicisi konumunda. Dolayısıyla ons altında olası geri çekilmeler gram altında da alım fırsatı vermekte. Teknik olarak 380 TL seviyesi gram altında iyi bir alım yeri…
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Bununla birlikte dolar/TL’nin 6.85 TL seviyesinde sabit kalmaya devam ettiği ortamda ons altının 1820 dolar seviyesine yükselmesi gram altında 400 TL seviyesine denk gelmekte. Dolayısıyla 400 TL seviyesi yakınlarında alım yapmakta ziyade ons altındaki aşağı yönlü düzelmeye bağlı olarak geri çekilmelerde alım yapmak daha uygun bir strateji olabilir. Konuştuğumuz konu başlıkları değişmediği sürece ons altın ile gram altında orta ve uzun vadede yükseliş eğilimi desteklenecektir.
Bu hafta perşembe günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi haftanın önemli verileri arasında olacak. Cuma günü ABD piyasaları Kurtuluş Günü nedeniyle kapalı olacak.