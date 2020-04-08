Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Canlı ve anlık olarak altın fiyatları takip ekranı.. Altın yorumları

ALTIN PİYASASI YORUMLARI

Rıdvan BAŞTÜRK Özel Fon Yöneticisi

Gram altın ve dolar kurunda yukarı yönde eğilimlerin sürdüğünü, ancak özellikle dolar tarafında birkaç gündür yatay hareketlerin olduğunu görmekteyiz. Bu yazımızda gram altın ve dolar kurundaki gidişatları değerlendireceğiz.

Dolar kuru bir aylık süreçte 6.05 TL’lerden 6.80 TL’lere doğru bir yükseliş ivmesi yakaladı. Bu ivmenin arka planında birkaç faktör bulunuyor. İlk faktör; Corona virüs nedeniyle dünya genelinde endişeler arttı ve bu kapsamda fon akımları riskli varlıklardan güvenli varlıklara doğru kaydı. Her ne kadar ABD Merkez Bankası (Fed) faizleri sıfıra indirse ve piyasaya dolar versede dolar endeksi 100’ün üzerini gördü. Kısacası, bu endişe ortamında dolar küresel bazda değer kazandı. Bu süreçte gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında zayıf bir performans sergiledi.