Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatlarında güncel fiyatlar ve canlı altın takibi

Altın fiyatları haftanın ilk gününde hareketliliğini hız kesmeden sürdürüyor. Yeni haftaya da değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, 330,7 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 333,20 liradan işlem görüyor. Gram altının yanı sıra diğer altın türlerindeki değişimleri merak eden yatırımcılar, ‘altın ne kadar oldu?’ sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. İşte altın piyasasına dair son veriler…