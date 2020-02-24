Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatlarında güncel fiyatlar ve canlı altın takibi
Gram altın, cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü yüzde 1,4 artışla 322 liradan tamamlamıştı. Yatırımcısını şaşırtmaya devam eden altın fiyatlarına ilgi yeni haftanın ilk işlem gününde de devam ediyor. Altın fiyatları gün içinde sıklıkla değer değişikliği yaşarken, yatırımcılar altın fiyatlarını canlı ve anlık olarak takip etmek istiyorlar. Peki, 24 Şubat Pazartesi günü altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte altın fiyatlarında son durum…
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Altın fiyatları haftanın ilk gününde hareketliliğini hız kesmeden sürdürüyor. Yeni haftaya da değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, 330,7 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 333,20 liradan işlem görüyor. Gram altının yanı sıra diğer altın türlerindeki değişimleri merak eden yatırımcılar, ‘altın ne kadar oldu?’ sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. İşte altın piyasasına dair son veriler…
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Gram altın zirvesini 333-334 TL seviyesine taşırken, çeyrek altın fiyatları ise aynı dakikalarda 545.07 liradan, cumhuriyet altını 2 bin 243 liradan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı da 1.689 dolar ile 7 yılın zirvesini görürken; şu dakikalarda 1686 dolar seviyesinde hareket ediyor.
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ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMESİ
Analistler, artan risk algısıyla altının ons fiyatında bugün 1.679,70 doların görüldüğünü, aynı zamanda doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmaya devam ettiğini kaydetti.
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Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.680 doların direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 315-335 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.
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ALTIN 7 YILIN ZİRVESİNDE
Altın fiyatları, Covid-19 salgınının küresel düzeyde yayılmaya devam etmesinden kaynaklı endişelerle yedi yılın zirvesine yükseldi.
Altının ons fiyatı yüzde 1.32 artışla 1,666.15 dolara tırmanırken, gümüşün ons fiyatı yüzde 0.95 artışla 18.69 dolara ve paladyum da yüzde 0.22 artışla 2,713.52 dolara çıktı. Buna karşılık, platinin fiyatı ise yüzde 0.54 düşüşle 972.40 dolara geriledi.
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Altında tırmanış sürerken, aynı nedenlerle küresel düzeyde hisse senedi borsalardında düşüşler haftanın ilk gününde de sürdü. ABD'de Dow Jones Endeksi, Covid-19 salgınının İtalya, Güney Kore ve İran’a da yayılmasının ardından, açılış öncesi 750 puandan fazla düştü; Asya piyasaları çoğunlukla düşüşle kapanırken Avrupa piyasaları da düşüşle açıldı.
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