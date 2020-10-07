Gram altın ne kadar oldu? 7 Ekim 2020 canlı altın piyasası! Çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı son durum

1920 DOLAR BÖLGESİ ÖNEMLİ Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti



ABD Başkanı Trump’ın Kovid-19 pozitif çıkmasının ardından sağlık durumu ile ilgili yapılan spekülasyonlar, taburcu olmasıyla yerini ihtiyatlı iyimserliğe bıraktı. Trump ve yanındakiler hasta olduğunda; seçime de çok kısa bir süre kaldığı için sağlık durumu kötüleşirse, yoğun bakıma alınırsa, hatta hayatını kaybederse neler olabileceği; Trump’ın yerine Pence’in mi aday olacağı, seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceğine dair birçok yeni senaryo üretilmişti.



Trump, hayatta ve kendinde olduğuna göre bunların şu aşamada hiçbirini düşünmemize gerek yok. Mali paket konusu biraz daha merkeze gelebilir, Temsilciler Meclisi aşamasından sonra Cumhuriyetçiler ve Demokratlar müzakere aşamasındalar. Seçimde fazla puan kaybetmemek ve sistemi kilitleyen taraf olarak görünmemek için Cumhuriyetçiler, 2.2 trilyon dolarlık paketin biraz daha indirgenmiş bir versiyonuna ‘evet’ diyebilirler. Çünkü milyonlarca işsiz Amerikalı sosyal yardımları bekliyor. Mali paket, anketleri de Biden’ın önde götürdüğü bir ortamda piyasaları rahatlatabilir.



Altın önemli ölçüde dolar ile yönlendirildi ve doların belirsizliklerin arttığı bir ortamda yükselmesi altını aşağıda tuttu. Altın halen düzeltme bölgesinden çıkmış değil… 1920 dolar bölgesi önemli… Eğer temsilciler mali yardım paketi üzerinde anlaşamazlarsa güvenli liman özelliğinin altın için mi yoksa dolar veya tahviller için mi işleyeceğine



