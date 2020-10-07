Gram altın ne kadar oldu? 7 Ekim 2020 canlı altın piyasası! Çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı son durum
Altının gram fiyatı ile çeyrek altındaki son durum, yeni iş gününün başlaması ile birlikte yatırımcıların merak ettiği konu olarak dikkat çekmeye başladı. 'Güvenli liman' olarak adlandırılan altının şu dakikalar itibari ile ne kadardan seyrettiği ve en güncel altın fiyatları, başta kapalıçarşı piyasası olmak üzere sorgulanıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? İşte, 7 Ekim 2020 altın piyasalarından en güncel fiyat bilgileri...
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7 Ekim altın fiyatları, hafta sonunda hediyelik altın almak isteyen ya da altın yatırımcıları tarafından anlık takip ediliyor. Altının gram satış fiyatı bugün 472,25 lira seviyesinde işlem görürken bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değeri değişti. Yatırımcılar için güvenli liman olan gram ve çeyrek altında son durum ekonomi uzmanlarının altın yorumlarında mercek altına alındı. İşte, 7 Ekim güncel altın fiyatları...
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ALTIN FİYALARI DÜNÜ NASIL KAPATTI?
İstanbul Kapalıçarşı’da 478,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 478,80 liradan, 3 bin 154 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 175 liradan, 436,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 440,50 liradan, 3 bin 82 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 102 liradan, bin 541 liradan alınan Yarım Ziynet bin 551 liradan ve 771 liradan alınan Çeyrek Ziynet 776 liradan satıldı.
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7 EKİM ALTIN FİYATLARI
Gram altının alış fiyatı şu dakikalar itibari ile 472,25 seviyelerinde işlem görüyor. Bu sabah çeyrek altın satış fiyatı ise 774 lira seviyelerinde bulunuyor.
Cumhuriyet altını satış fiyatı 3.074,80 TL iken Cumhuriyet altını alış fiyatı ise 3.052,00 TL oldu. Yarım altın ise 1.531,10 TL'den kendine alıcı buluyor.
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ANLIK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ
Altın fiyatlarının anlık seyrini bu ekran üzerinden anlık ve doğru şekilde takip edebilirsiniz.
ABD Başkanı Trump’ın Kovid-19 pozitif çıkmasının ardından sağlık durumu ile ilgili yapılan spekülasyonlar, taburcu olmasıyla yerini ihtiyatlı iyimserliğe bıraktı. Trump ve yanındakiler hasta olduğunda; seçime de çok kısa bir süre kaldığı için sağlık durumu kötüleşirse, yoğun bakıma alınırsa, hatta hayatını kaybederse neler olabileceği; Trump’ın yerine Pence’in mi aday olacağı, seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceğine dair birçok yeni senaryo üretilmişti.
Trump, hayatta ve kendinde olduğuna göre bunların şu aşamada hiçbirini düşünmemize gerek yok. Mali paket konusu biraz daha merkeze gelebilir, Temsilciler Meclisi aşamasından sonra Cumhuriyetçiler ve Demokratlar müzakere aşamasındalar. Seçimde fazla puan kaybetmemek ve sistemi kilitleyen taraf olarak görünmemek için Cumhuriyetçiler, 2.2 trilyon dolarlık paketin biraz daha indirgenmiş bir versiyonuna ‘evet’ diyebilirler. Çünkü milyonlarca işsiz Amerikalı sosyal yardımları bekliyor. Mali paket, anketleri de Biden’ın önde götürdüğü bir ortamda piyasaları rahatlatabilir.
Altın önemli ölçüde dolar ile yönlendirildi ve doların belirsizliklerin arttığı bir ortamda yükselmesi altını aşağıda tuttu. Altın halen düzeltme bölgesinden çıkmış değil… 1920 dolar bölgesi önemli… Eğer temsilciler mali yardım paketi üzerinde anlaşamazlarsa güvenli liman özelliğinin altın için mi yoksa dolar veya tahviller için mi işleyeceğine