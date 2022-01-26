Altın fiyatları canlı takip ekranı: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Gözler Fed faiz kararında

Özellikle majör borsalarda satış beklentimin bu aşamada gerçekleştiğini söyleyebilirim. Fakat Fed beklentilerine rağmen ons altında önemli bir düşüş görmedik; hatta yukarı yönde bir hareket oluştu. Bunun sebebi de Ukrayna-Rusya gerginliği ve olası bir Rusya hamlesinde ABD ile sıcak temas yaşayabileceği endişeleri diye düşünüyorum. Benim kişisel düşüncem, ABD ile Rusya’nın sıcak bir temasa girmemesi yönünde.



Tüm bunları düşündüğümüzde; ons altında aşağı yönde bir düzeltme gelme ihtimalini yüksek görüyorum. Özellikle yarın akşamki Fed toplantısından, mart ayına yönelik gelecek söylemler önemli olacaktır. Ons altın, bir süredir yatay seyrettiği için gelebilecek teknik kırılımlar önemli olur. Bu aşamada 1862 dolar direnci önemli. Bu seviye altında kaldığı sürece satış baskısı görebiliriz. Aşağıda ise, 1832-1828 dolar bandı önemli bir destek. Bu bölge altına sarkılırsa, ons altında ilk aşamada 1800 dolara doğru bir baskı görebiliriz.