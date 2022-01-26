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Altın fiyatları canlı takip ekranı: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Gözler Fed faiz kararında

#Altın Fiyatları#Gram Altın#Çeyrek Altın

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları, 26 Ocak itibari ile yoğun ilgi görüyor. Altın fiyatlarındaki artış ve düşüşler, yatırımcılar ve altın alacaklar tarafından yakından takip ediliyor. Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu Rıdvan Baştürk, ‘Ons altında aşağı yönde bir düzeltme gelme ihtimalini yüksek görüyorum. Özellikle Fed toplantısından, mart ayına yönelik gelecek söylemler önemli olacaktır.’ açıklamasında bulundu. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte 26 Ocak altın fiyatları canlı takip ekranı

1/4Altın fiyatları canlı takip ekranı: Gram altın ne kadar Çeyrek altın kaç TL Gözler Fed faiz kararında

Altın fiyatları, Fed toplantısının gelmesi ile beraber yoğun ilgi gören konulardan biri oldu. Çeyrek altın ve gram altın alacak olan vatandaşlar canlı takip ekranına yoğun ilgi gösteriyorlar. Altının ons fiyatı geçtiğimiz 4 işlem gününü yatay bir seyirdeydi. Altın yatırımcısının gözü şimdi Fed'in kritik toplantısına ve ABD-Rusya gerilimini çevrildi. Gram altın bugün 799,82 liradan alınıyor, 799,94 liradan satılıyor

2/4Altın fiyatları canlı takip ekranı: Gram altın ne kadar Çeyrek altın kaç TL Gözler Fed faiz kararında

1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın bugün 799,82 liradan alınıyor, 799,94 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.294,00 liradan alınıyor, 1.321,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.588,00 liradan alınıyor, 2.642,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.174,00 liradan alınıyor, 5.263,00 liradan satılıyor.

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3/4AŞAĞI YÖNDE DÜZELTME GELME İHTİMALİ YÜKSEK

AŞAĞI YÖNDE DÜZELTME GELME İHTİMALİ YÜKSEK

Rıdvan Baştürk – Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu

Her ne kadar son dönemde piyasalarda yüksek oynaklık yaşansa da ons altın 4 işlem günüdür oldukça yatay bir hareket sergiliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) beklentileri, aralık ve ocak aylarında riskli varlıkları ciddi anlamda baskı altına aldı. Fed, mart ayında tahvil alımlarını bitirecek. Bu yıl içerisinde en az 3 defa faiz artırımı bekleniyor. Bunlara ek olarak 8,8 trilyon civarındaki bilançonun da küçültülmesi gündemde. Tüm bu gelişmeler piyasalardaki risk iştahını düşürdü. Kişisel beklentim de zaten bu yöndeydi.

4/4Altın fiyatları canlı takip ekranı: Gram altın ne kadar Çeyrek altın kaç TL Gözler Fed faiz kararında

Özellikle majör borsalarda satış beklentimin bu aşamada gerçekleştiğini söyleyebilirim. Fakat Fed beklentilerine rağmen ons altında önemli bir düşüş görmedik; hatta yukarı yönde bir hareket oluştu. Bunun sebebi de Ukrayna-Rusya gerginliği ve olası bir Rusya hamlesinde ABD ile sıcak temas yaşayabileceği endişeleri diye düşünüyorum. Benim kişisel düşüncem, ABD ile Rusya’nın sıcak bir temasa girmemesi yönünde.

Tüm bunları düşündüğümüzde; ons altında aşağı yönde bir düzeltme gelme ihtimalini yüksek görüyorum. Özellikle yarın akşamki Fed toplantısından, mart ayına yönelik gelecek söylemler önemli olacaktır. Ons altın, bir süredir yatay seyrettiği için gelebilecek teknik kırılımlar önemli olur. Bu aşamada 1862 dolar direnci önemli. Bu seviye altında kaldığı sürece satış baskısı görebiliriz. Aşağıda ise, 1832-1828 dolar bandı önemli bir destek. Bu bölge altına sarkılırsa, ons altında ilk aşamada 1800 dolara doğru bir baskı görebiliriz.

 

 

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