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Çeyrek altın bugün kaç TL? Gram altın ne kadar? 7 Şubat canlı altın fiyatları

#Altın Fiyatları#Gram Altın#Çeyrek Altın

Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının yeni haftada nasıl bir seyirde devam edeceği merak konusu. Gram Altın, geride kalan haftayı ons altına kıyasla yükselişle tamamladı. Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 788 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 789 lira seviyesinden başladı. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın bugün kaç TL?

1/4Çeyrek altın bugün kaç TL Gram altın ne kadar 7 Şubat canlı altın fiyatları

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları, 7 Şubat itibari ile merak edilen konular arasında yer alıyor. Altın fiyatları, yatırımcılar ve altın almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Fed'in faiz kararının ardından düşüşe geçen ons atın, geride kalan haftada yatay bir seyir izlese de tekrar 1800 dolar sınırının üzerine çıktı ve kapanışta 1805 dolar değerini aldı. Çeyrek altın bugün 1.283,00 liradan alınıyor, 1.300,00 liradan satılıyor.

2/4GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın bugün 790,02 liradan alınıyor, 790,18 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.283,00 liradan alınıyor, 1.300,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.576,00 liradan alınıyor, 2.602,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.136,00 liradan alınıyor, 5.184,00 liradan satılıyor.

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3/4GEÇTİĞİMİZ HAFTA GRAM ALTIN FİYATLARI NASILDI

GEÇTİĞİMİZ HAFTA GRAM ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Gram Altın, geride kalan haftayı ons altına kıyasla yükselişle tamamladı. Haftanın ilk gününde 766 TL ile 781 TL arasında dalgalanan gram altın günü 768 TL seviyesinde tamamladı.

Salı günü ise en düşük 766 TL, en yüksek ise 783 TL değerini alan gram altın kapanışta 774 TL seviyesinde tutundu.

Hafta ortasında da yükselişini devam ettiren gram altın gün içerinde en düşük 771 TL, en yüksek ise 789 TL'ye çıktıktan sonra kapanışta 781 TL değerini aldı.

4/4Çeyrek altın bugün kaç TL Gram altın ne kadar 7 Şubat canlı altın fiyatları

Gram altın yükselişine perşembe günü de devam etti. 793 TL'ye kadar yükselen gram altın en düşük 781 TL değerini aldıktan sonra 786 TL seviyesinde günü tamamladı.

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