Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? 1 Şubat altın fiyatları canlı takip

Gram altın ve çeyrek altının ne kadar olduğu araştırılıyor. 1 Şubat altın fiyatları yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatları dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 800 liranın altında kalmaya devam ediyor. Ons altındaki güçlenmeye paralel yükseliş sergileyemeyen gram altın güne 770.6 liradan başladı. Şu anda ise gram altın 777,11 liradan alınıyor, 777,22 liradan satılıyor.
1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın bugün 777,11 liradan alınıyor, 777,22 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.264,00 liradan alınıyor, 1.280,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.537,00 liradan alınıyor, 2.560,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.057,00 liradan alınıyor, 5.100,00 liradan satılıyor.
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Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırımının Mart ayında başlayacağına yönelik açıklamalarıyla 1780 dolara kadar gerileyen Altın fiyatları yeniden toparlanma grafiği çizmeye başladı.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in Mart ayında 50 baz puan artırım yapmayacağını, diğer Fed başkanlarının da faiz artırım hızının ekonomik gelişmeler ve enflasyona bağlı olduğuna dair açıklamaların gelmesi piyasalarda ılımlı rüzgarlara neden oldu. Fed'in agresif faiz artışına gitmeyeceğine dair beklentilerle birlikte ons altın yeniden 1800 dolar desteğinin üzerine çıktı.
Altın fiyatlarında önemli eşik noktası olarak 1800 dolar öne çıkıyor. Psikolojik sınır olan bu eşiğin aşılmasıyla birlikte yeni direnç noktalarının çalışması da bekleniyor. Ons altın güne 1799 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1795 dolar, en yüksek de 1803 dolar seviyesini gördü. Saat 09:37 itibarıyla 1802 dolar seviyesinde bulunuyor.
Gram Altın fiyatları dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 800 liranın altında kalmaya devam ediyor. Ons altındaki güçlenmeye paralel yükseliş sergileyemeyen gram altın güne 770.6 liradan başladı. Gün içinde en düşük 766.5 lira, en yüksek de 776.1 lira seviyesini gördü. Saat 09:37 itibarıyla gram altın 774 liradan alıcı buluyor.