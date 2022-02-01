Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? 1 Şubat altın fiyatları canlı takip

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?

Gram altın bugün 777,11 liradan alınıyor, 777,22 liradan satılıyor.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1.264,00 liradan alınıyor, 1.280,00 liradan satılıyor.



YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 2.537,00 liradan alınıyor, 2.560,00 liradan satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 5.057,00 liradan alınıyor, 5.100,00 liradan satılıyor.



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