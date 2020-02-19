Gram altın fiyatlarında tarihi rekor! Altın fiyatları yükselecek mi?

Azalan risk iştahının altın talebini desteklediğine değinen analistler, koronavirüsü salgınının ekonomiye etkilerinin daha net bir şekilde görüleceği cuma günkü şubat ayı Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri öncesinde altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin korunabileceğine dikkati çekti.



Analistler, dün uluslararası piyasalarda diğer para birimleri karşısında değerlenen dolara paralel dolar/TL'nin de yükseldiğini, bu nedenle gram altındaki yükselişinin ons altına göre daha hızlı olduğunu söyledi.