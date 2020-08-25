25 Ağustos canlı altın takibi Altın ne kadar oldu? Altının gramı kaç TL?
25 Ağustos tarihli altın fiyatları yatırımcılar tarafından anbean takip ediliyor. Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 458 lira seviyesinde hareket eden gram altın, yeni günde yatay seyirle başladı. Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 457 lira seviyesinden tamamlamıştı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu, altının gramı kaç TL? Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi?
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Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1937 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.19 oranında yükselişle 1932 dolardan işlem gördü. Gram altın fiyatları ise şu dakikalarda 459 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1937 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1933 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 758 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 024 liradan satılıyor.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 459,70 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 459,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 459,70 liradan, 3 bin 28 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 49 liradan, 419 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 423 liradan, 2 bin 959 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 979 liradan, bin 480 liradan alınan Yarım Ziynet bin 490 liradan ve 740 liradan alınan Çeyrek Ziynet 745 liradan satıldı.
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?
Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilim ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedavisine ilişkin haber akışının altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini kaydeden analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.
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ONS ALTINDA 1952 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ
Murat Özsoy - Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
Ons altın 6 Ağustos’ta gördüğü rekor seviyesi olan 2.069 dolardan bu yana izlediği kademeli geri çekilme sürecinde bugüne kadar iniş çıkışlı bir seyir izledi ve henüz şu anda altın fiyatlarının gerileme ya da bir yükseliş trendi içine girdiğini söylememiz zor. Ancak gelmiş olduğu seviyelerdeki hareketine baktığımızda yeniden çıkış yakalaması için 1952 dolar seviyesinin önemli bir direnç olarak öne çıktığını görüyoruz.
Geçen hafta özellikle cuma günü ABD 10 yıllık tahvillerine girişlerin olması ve Dolar Endeksinin yükselmesinden sonra ons altın 1.940 dolar seviyesinin de altına geriledi. Gerilemenin devam ederek 1.925 dolar altına inmesi ve buradan geri dönüşün 4 saatlik sürede toparlanmaması halinde düşüş eğiliminin artması ihtimalini kuvvetli görüyoruz.Ons altın fiyatlarında geçen hafta en belirleyici faktör perşembe ve cuma günleri yapılacak Jackson Hole Sempozyumundan gelecek haberler olacak. Özellikle perşembe günü FED Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşmada parasal genişleme politikasında birtakım değişimler olup olmayacağına dair mesajlar aranacak.
Bu kapsamda gelecek haberlere istinaden haftanın özellikle son 2 gününde ons altın fiyatlarında birtakım sert dalgalanmalar gündeme gelebilir.
Gram altın tarafında ise yukarı yönlü hareketlerde 460 TL seviyesini aşağı yönlü hareketlerde ise 453 TL seviyelerini yakından takip ediyoruz. Ons altın fiyatları ve dolar/TL kurundaki gelişmeler çerçevesinde bu sınırların üstüne ve altına doğru hareketlerin daha güçlü bir ivme yakalama olasılığını kuvvetli görüyoruz.
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GEÇEN HAFTANIN KAZANDIRAN YATIRIMI
Geçen hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 2,40 artışla 1.109,88 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.077,29 puanı, en yüksek ise 1.141,32 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 3,57 artışla 1.152,57 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,76 primle 1.549,64 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,01 kazançla 994,52 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 1,03 artışla 1.638,89 puana yükseldi.
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PETKİM EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta en çok yükselen yüzde 16,07 ile Petkim oldu. Petkim'i yüzde 13,91 artışla Zorlu Enerji, yüzde 11,79 yükselişle de İpek Doğal Enerji izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 12,96 ile Deva Holding, yüzde 10,89 ile Karsan Otomotiv ve yüzde 7,89 ile Bagfaş şeklinde sıralandı.Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 13 milyar 18 milyon lirayla Tüpraş, 12 milyar 351 milyon lirayla Petkim ve 6 milyar 690 milyon lirayla Garanti Bankası yer aldı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 41 milyar 290 milyon lirayla BİM Mağazalar, 39 milyar 814 milyon lirayla Koç Holding ve 39 milyar 558 milyon lirayla da ASELSAN şeklinde sıralandı.
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ALTIN VE DÖVİZ DÜŞTÜ
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, geçen hafta yüzde 1,19 düşüşle 456,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,21 azalışla 3 bin 27 liraya geriledi.
Serbest piyasada haftayı dolar ve avro da düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,38 azalışla 7,3450 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,93 düşüşle 8,6360 lira oldu.
Geçen hafta 9,7310 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, geçen hafta yüzde 0,40'lık kayıpla 9,6920 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,67 değer kaybederek 8,1080 liradan alıcı buldu.
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YATIRIM FONLARI
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,25, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,42 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,97 ile hisse senedi fonları oldu.