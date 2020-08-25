25 Ağustos canlı altın takibi Altın ne kadar oldu? Altının gramı kaç TL?

ONS ALTINDA 1952 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ Murat Özsoy - Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı



Ons altın 6 Ağustos’ta gördüğü rekor seviyesi olan 2.069 dolardan bu yana izlediği kademeli geri çekilme sürecinde bugüne kadar iniş çıkışlı bir seyir izledi ve henüz şu anda altın fiyatlarının gerileme ya da bir yükseliş trendi içine girdiğini söylememiz zor. Ancak gelmiş olduğu seviyelerdeki hareketine baktığımızda yeniden çıkış yakalaması için 1952 dolar seviyesinin önemli bir direnç olarak öne çıktığını görüyoruz.



Geçen hafta özellikle cuma günü ABD 10 yıllık tahvillerine girişlerin olması ve Dolar Endeksinin yükselmesinden sonra ons altın 1.940 dolar seviyesinin de altına geriledi. Gerilemenin devam ederek 1.925 dolar altına inmesi ve buradan geri dönüşün 4 saatlik sürede toparlanmaması halinde düşüş eğiliminin artması ihtimalini kuvvetli görüyoruz.Ons altın fiyatlarında geçen hafta en belirleyici faktör perşembe ve cuma günleri yapılacak Jackson Hole Sempozyumundan gelecek haberler olacak. Özellikle perşembe günü FED Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşmada parasal genişleme politikasında birtakım değişimler olup olmayacağına dair mesajlar aranacak.



Bu kapsamda gelecek haberlere istinaden haftanın özellikle son 2 gününde ons altın fiyatlarında birtakım sert dalgalanmalar gündeme gelebilir.



Gram altın tarafında ise yukarı yönlü hareketlerde 460 TL seviyesini aşağı yönlü hareketlerde ise 453 TL seviyelerini yakından takip ediyoruz. Ons altın fiyatları ve dolar/TL kurundaki gelişmeler çerçevesinde bu sınırların üstüne ve altına doğru hareketlerin daha güçlü bir ivme yakalama olasılığını kuvvetli görüyoruz.