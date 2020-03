Gram altın fiyatları 2020 canlı ve anlık: Çeyrek altın 2 Mart Pazartesi günü ne kadar?

Piyasalarda ‘virüs’ten kaçış sürüyor! İşte olası senaryolar

Piyasalarda risk off dediğimiz, riskli varlıklardan kaçışlar devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda arka planda kalan, piyasaları sınırlı etkileyen Corona virüsün pazar günü İtalya’da ciddi sonuçlara yol açmasının ardından bu hafta boyunca riskli varlıkların değer kaybettiğini görüyoruz.

Virüs ilk çıktığında piyasaları etkilemiş ancak genişleme alanı Asya bölgesinde kaldığı için piyasa fiyatlaması azalmıştı. Ancak, İtalya başta olmak üzere Avrupa’nın önemli bölümüne yayılan virüs nedeniyle piyasalar bir hayli rahatsız.

Avrupa’nın en büyük üçüncü ekonomisine sahip olan İtalya’da, yazıyı yazdığım sırada ölüm sayısı 14’ü bulurken, onaylanmış toplam vaka sayısı ise 400’ü aştı. Yaşanan vaka sayıları Almanya’da 30, Fransa’da 18, İspanya’da 13 civarında... Tabii bu sayıların giderek artması muhtemel. Diğer Avrupa ülkelerinde ise her gün yeni vakalar görülüyor. Bu durum ekonomik aktiviteleri oldukça olumsuz etkileyebilir. İşte bu olumsuz beklentiler hisse senedi piyasalarında sert kayıplara yol açıyor.

Haftaya aşağı yönde boşluklu açılışla başlayan Dax (Almanya Borsası), Dow Jones (ABD Borsası) gibi majör borsalar hala düşmeye devam ederken, petrolde de önemli değer kayıpları görmekteyiz. Majör piyasalardaki kayıplar, gelişmekte olan ülke varlıklarını da etkiliyor.

Riskli varlıklardaki bu baskının ortadan kalkması kolay olmayacaktır. Ortadan kalkması için Corona virüs tehlikesinin ortadan kalkması temel gereksinim olacak. Merkez Bankalarının piyasalara destek vermesi muhtemel senaryo. Ancak zaten hali hazırda büyük merkez bankaları piyasaları destekliyor. Alacakları yeni kararların piyasada kuvvetli bir toparlanmadan ziyade, tepki yükselişlerine neden olacağını düşünüyorum. Şu an tek çare virüsü tamamen ortadan kaldıracak aşının bulunması olarak gözüküyor. Bulunmadığı her gün yayılması ve ekonomik aktiviteleri zayıflatması en olası senaryo. Bu da risk off modunun devamını getirecektir.