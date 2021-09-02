Kristen Stewart, Ellie Goulding, Quentin Tarantino, Idris Elba... Hepsi oradaydı: Gecenin sonu

TÖRENİN SONU Geceden ödülle dönenlere 12 bin sterlin değerinde ödül içeren özel paketlerin hediye edildiği tören sonrası parti ünlü restoranlardan birinde yapıldı. Gecenin başında kırmızı halıda en şık ve kontrollü halleriyle kameralar karşısına geçen ünlüler sabahın ilk saatlerinde sona eren partiden çıktıklarında ise bambaşka görünüyorlardı. Kimi ayakları şiştiği için ayakkabılarını çıkardı, kimi düzgün yürümekte güçlük çekti, kimi de objektiflere uykulu gözlerde yakalandı. İşte ünlülerin ödül töreni sonrası sergilediği o birbirinden ilginç görüntüler.