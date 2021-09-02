FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK, SPLASH NEWS, MEGA NEWS AGENCY
Haber Giriş: 02 Eylül 2021 - 16:28 |
Kristen Stewart, Ellie Goulding, Quentin Tarantino, Idris Elba... Hepsi oradaydı: Gecenin sonu
Gösteri dünyasının ünlüleri koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan durgunluğu iyiden iyiye geride bırakmaya başladı. Açılışlar, ödül törenleri ardı ardına düzenleniyor. Bunlardan biri de dün gece Büyük Britanya'nın başkenti Londra'da gerçekleşti. Bu yıl 24'üncü kez düzenlenen GQ Yılın Erkekleri Ödülleri Tate Modern'de dağıtıldı. Müzik, sinema, TV ve moda dünyasının ünlüleri kelimenin tam anlamıyla törene akın etti. Kırmızı halıda yaşanan şıklık yarışından sonra da özel olarak düzenlenen partiye geçildi.
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TÖRENİN SONU
Geceden ödülle dönenlere 12 bin sterlin değerinde ödül içeren özel paketlerin hediye edildiği tören sonrası parti ünlü restoranlardan birinde yapıldı. Gecenin başında kırmızı halıda en şık ve kontrollü halleriyle kameralar karşısına geçen ünlüler sabahın ilk saatlerinde sona eren partiden çıktıklarında ise bambaşka görünüyorlardı. Kimi ayakları şiştiği için ayakkabılarını çıkardı, kimi düzgün yürümekte güçlük çekti, kimi de objektiflere uykulu gözlerde yakalandı. İşte ünlülerin ödül töreni sonrası sergilediği o birbirinden ilginç görüntüler.
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Kristen Stewart üç yıl önceki Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısına çıplak ayakla çıkmıştı. Bunun nedeni ise o sene getirilen kırmızı halıda yüksek topuklu ayakkabı giyme zorunluluğunu protesto etmekti.
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Son olarak Prenses Diana'yı canlandırdığı Spencer filmiyle gündemde olan Stewart, ödül gecesinin sonunda yine yalın ayakla görüntülendi.
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Geceyi yalın ayak kapatan ünlülerden biri de kısa bir süre önce anne olan Ellie Goulding'di. Şarkıcının yürümesine eşi Caspar Jopling eşlik etti.
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Goulding'in ayaklarının, giydiği yüksek topuklu ayakkabılar yüzünden şişmiş olması dikkatlerden kaçmadı.
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Törenin başında objektiflere büyük bir ciddiyetle poz veren Emily Attack, gecenin sonunda arkadaşının yardımıyla yürüdü.
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Bir dönem gece hayatının en tanınmış simalarından biri olan oyuncu Jude Law'un yerini oğlu Rafferty aldı.
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Pixie Lot törenin ve ardından düzenlenen partinin sonrasında bir taksiye binerek evinin yolunu tuttu.
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Maya Jama da parti çıkışında fotoğrafçılarla uzun uzun sohbet edip şakalaştı.
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Neelam Gil ile yakın arkadaşı Jourdan Dunn, parti çıkışı birbirlerine destek oldular.
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Usta yönetmen Quentin Tarantino da gecenin konuklarından biriydi.
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Brooklyn Beckham'ın eski sevgilisi model Hana Cross da törendeydi.
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Moda dünyasının son dönemdeki en gözde isimlerinden Winnie Harlow törene turuncu renkli elbisesiyle katıldı.
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Idris Elba ve eşi Sabrina Dhowre Elba gece boyunca ele eleydi.
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Ünlü modacı Vivienne Westwood da gecenin konukları arasındaydı.