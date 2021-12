GQ Türkiye Men of the Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu... Gecede şıklık yarışı!

GQTürkiye’nin düzenlediği “Men of the Year 2021” ödülleri sahiplerini buldu. Önceki akşam Galataport’ta düzenlenen törende şıklık yarışı yaşandı. Öykü Karayel, “Yılın Kadını” ödülünü alırken eşi Can Bonomo gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan “Yılın Oyuncusu” ödülünü alan Salih Bademci de sahnede gözyaşlarını tutamadı. Fadik Sevin Atasoy’un sunuculuğunu yaptığı gecede, GQ editörleri, yazarları, danışmanları ve okurları tarafından belirlenen müzik, spor, moda, sahne, gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarında üretimleri ve duruşlarıyla hayata yenilik katan isimler ödüllendirildi.