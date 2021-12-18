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Haber Giriş: 18 Aralık 2021 - 08:43 | 

GQ Türkiye Men of the Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu... Gecede şıklık yarışı!

GQ Türkiye Men of the Year 2021 ödülleri, Galataport’ta düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Müzik, spor, moda, sahne-gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarında hayata yenilik katan isimlere ödülleri verilirken duygusal anlar da yaşandı. Gecede şıklık yarışı vardı!

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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GQTürkiye’nin düzenlediği “Men of the Year 2021” ödülleri sahiplerini buldu. Önceki akşam Galataport’ta düzenlenen törende şıklık yarışı yaşandı. Öykü Karayel, “Yılın Kadını” ödülünü alırken eşi Can Bonomo gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan “Yılın Oyuncusu” ödülünü alan Salih Bademci de sahnede gözyaşlarını tutamadı. Fadik Sevin Atasoy’un sunuculuğunu yaptığı gecede, GQ editörleri, yazarları, danışmanları ve okurları tarafından belirlenen müzik, spor, moda, sahne, gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarında üretimleri ve duruşlarıyla hayata yenilik katan isimler ödüllendirildi.
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GQ Türkiye Yayın Direktörü Özgür Atanur gecede “Ödüllerimizi verirken en belirleyici kriterlerimiz, bu kişilerin ürettikleriyle, hayata yeni bir doku, bir farklılık katmış olmasıydı. Bu kavramlar aynı zamanda dergimizin 2022 içerik temalarının, yeni lüks, stil ve modanın dahil olduğu DNA’sının da çatısını oluşturacak” dedi.
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İbrahim Çelikol, yılın ekran yıldızı seçildi.
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Aybüke Pusat, “Eşitlik” ödülüne layık görüldü.
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Ödül vermek için sahneye çıkan Tuba Ünsal’ın elbisesi Dior’du.
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Dilan Gerede Erkaya’ya ödülünü Ece Sükan verdi
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Yılın komedyeni seçilen Doğu Demirkol’a ödülünü Murat Cemcir verdi.
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Jose Sosa
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‘Zamansızlık’ ödülü Erdal Beşikçioğlu’na takdim edildi.
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Ahu Yağtu, Özgür Masur imzalı tuvaletiyle gecedeydi.
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Yılın sporcusu seçilen Mete Gazoz, geceye sevgilisi Melike Ayvaz’la katıldı.
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Yılın stil sahibi erkeği seçilen Dilan Gerede Erkaya’ya sevgilisi Laura Shakimova eşlik etti.
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Pınar Altuğ, törene kırmızı Tuba Ergin tulumuyla katıldı.
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Oyuncu Berk Atan’a sevgilisi Selin Yağcıoğlu eşlik etti. Yağcıoğlu’nun elbisesi, Eliya the Label imzalıydı.
15Aşk bakışları

Aşk bakışları

Geçtiğimiz günlerde İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson’dan evlenme teklifi alan Dilan Çiçek Deniz geceye sevgilisiyle birlikte katıldı. Fotoğraf çekimi sırasında çiftin birbirlerine olan aşk dolu bakışları dikkat çekti. Evlilik soruları karşısında utangaçlığını gizleyemeyen güzel oyuncu, gazetecilere teşekkür etmekle yetindi.
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AhsenEroğlu
17Sertab ile sorunumuz yok

'Sertab ile sorunumuz yok'

Geceden ödülle ayrılan Öykü Karayel, eşi Can Bonomo ile birlikte çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde Sertab Erener’le bir etkinliğe katılan çift, etkinlik esnasında gerginlikle ilgili sorulara, “Bizim Sertab’la bir sorunumuz yok ama sizin varsa, hep beraber bir ilişki terapistine gidebiliriz” diye esprili bir yanıt verdi.
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Yılın oyuncusu seçilen ve sahnede gözyaşlarını tutumayan Salih Bademci’yi gecede eşi İmer Özgün yalnız bırakmadı.
19Sevinç gözyaşları

Sevinç gözyaşları

Ödül sevinciyle gözyaşı döken bir başka isim de Salih Bademci’ydi. Rol aldığı yapımlardaki başarılı performansıyla ‘yılın oyuncusu’ seçilen Bademci, eşine teşekkür ederken ağladı.
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Bilge Öztürk ve sevgilisi Daren Gerede Erkaya da gecedeydi…
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Eşi Caner Erdeniz ile törene katılan Müge Boz’un elbisesi Raisa & Vanessa tasarımıydı.
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ŞükrüÖzyıldız
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HaticeAslan
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Doğuş-Erica Balbay
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Haluk Akakçe
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Yüsra Geyik
27
Onur Seyit Yaran
28
Hazal Filiz Küçükköse
29
Fadik Sevin Atasoy
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Ece Sükan
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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