GQ Türkiye Men of the Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu... Gecede şıklık yarışı!

'Sertab ile sorunumuz yok'

Geceden ödülle ayrılan Öykü Karayel, eşi Can Bonomo ile birlikte çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde Sertab Erener’le bir etkinliğe katılan çift, etkinlik esnasında gerginlikle ilgili sorulara, “Bizim Sertab’la bir sorunumuz yok ama sizin varsa, hep beraber bir ilişki terapistine gidebiliriz” diye esprili bir yanıt verdi.