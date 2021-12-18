GQ Türkiye Men of the Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu... Gecede şıklık yarışı!
GQ Türkiye Men of the Year 2021 ödülleri, Galataport’ta düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Müzik, spor, moda, sahne-gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarında hayata yenilik katan isimlere ödülleri verilirken duygusal anlar da yaşandı. Gecede şıklık yarışı vardı!
GQTürkiye’nin düzenlediği “Men of the Year 2021” ödülleri sahiplerini buldu. Önceki akşam Galataport’ta düzenlenen törende şıklık yarışı yaşandı. Öykü Karayel, “Yılın Kadını” ödülünü alırken eşi Can Bonomo gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan “Yılın Oyuncusu” ödülünü alan Salih Bademci de sahnede gözyaşlarını tutamadı. Fadik Sevin Atasoy’un sunuculuğunu yaptığı gecede, GQ editörleri, yazarları, danışmanları ve okurları tarafından belirlenen müzik, spor, moda, sahne, gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarında üretimleri ve duruşlarıyla hayata yenilik katan isimler ödüllendirildi.
GQ Türkiye Yayın Direktörü Özgür Atanur gecede “Ödüllerimizi verirken en belirleyici kriterlerimiz, bu kişilerin ürettikleriyle, hayata yeni bir doku, bir farklılık katmış olmasıydı. Bu kavramlar aynı zamanda dergimizin 2022 içerik temalarının, yeni lüks, stil ve modanın dahil olduğu DNA’sının da çatısını oluşturacak” dedi.
Aşk bakışları
Geçtiğimiz günlerde İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson’dan evlenme teklifi alan Dilan Çiçek Deniz geceye sevgilisiyle birlikte katıldı. Fotoğraf çekimi sırasında çiftin birbirlerine olan aşk dolu bakışları dikkat çekti. Evlilik soruları karşısında utangaçlığını gizleyemeyen güzel oyuncu, gazetecilere teşekkür etmekle yetindi.
'Sertab ile sorunumuz yok'
Geceden ödülle ayrılan Öykü Karayel, eşi Can Bonomo ile birlikte çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde Sertab Erener’le bir etkinliğe katılan çift, etkinlik esnasında gerginlikle ilgili sorulara, “Bizim Sertab’la bir sorunumuz yok ama sizin varsa, hep beraber bir ilişki terapistine gidebiliriz” diye esprili bir yanıt verdi.