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Haber Giriş: 24 Temmuz 2020 - 16:01,

Gözyaşlarını tutamadı... MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın acı günü

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın babası son yolculuğuna uğurlandı

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Türkiye'nin ünlü şeflerinden 'MasterChef Türkiye' yarışma programının jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya’nın rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören babası Seyfettin Yalçınkaya, dün sabah saatlerinde vefat etti. Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

2DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI
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DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Ünlü şefin babası için bugün memleketi Bolu'nun Yenigüney köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına oğlu Mehmet Yalçınkaya, akrabaları ve yakınlarının yanı sıra Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu da katıldı.

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Seyfettin Yalçınkaya, Yenigüney Camii'nde Cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet Yalçınkaya'yı, yarışmadaki jüri arkadaşları Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu teselli etti.

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