MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriGözyaşları sel oldu! Haldun Boysan son yolculuğuna uğurlandı
GeriMagazin Gözyaşları sel oldu! Haldun Boysan son yolculuğuna uğurlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Gökhan CEYLAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 02 Eylül 2020 - 12:49 | 

Gözyaşları sel oldu! Haldun Boysan son yolculuğuna uğurlandı

NEVŞEHİR’in Ürgüp ilçesinde otel odasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü sanatçı Haldun Boysan (62), Ankara’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

’Maria ile Mustafa’ adlı dizinin çekimleri için Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, 2 gün önce kaldığı otel odasında hareketsiz halde bulundu.

2
Abone Olgoogle-news

İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri Boysan’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

3
Abone Olgoogle-news

Ünlü oyuncunun cenazesi, Ürgüp Belediyesi morgunda yapılan işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere Ankara’ya gönderildi.

4
Abone Olgoogle-news

Boysan için bu sabah Ahmet Efendi Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine, ünlü oyuncunun ailesi ve yakınları katıldı. Beşiktaş bayrağı ve fuları konulan Haldun Boysan, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

5
Abone Olgoogle-news

Gözyaşları sel oldu! Haldun Boysan son yolculuğuna uğurlandı

6Haldun Boysanın ölümüyle ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı
Abone Olgoogle-news

Haldun Boysan'ın ölümüyle ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı

Kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitiren Haldun Boysan’ın, koronavirüs korkusu nedeniyle hastaneye gitmek istemediği için kalp pilini değiştirtmediği ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, kendisine ve 90 yaşındaki annesine virüs bulaşmasından korktuğu için haziran ayında yapılması gereken operasyonu ertelemiş.

7
Abone Olgoogle-news

Geçtiğimiz pazartesi akşamı dizi çekimleri nedeniyle bulunduğu Ürgüp’te yaşamını yitiren Haldun Boysan’ın (62) aynı gün içinde iki kez fenalaştığı ortaya çıktı. Ambulansla hastaneye götürülen sanatçıya rahatsızlığının kalp piliyle ilişkili olduğu söylendi.

8
Abone Olgoogle-news

Ankara’da bulunan doktorundan salı günü (dün) için randevu alan Boysan, kendisini iyi hissetmeye başlayınca oteline döndü. Bir süre sonra Boysan’ı kontrol etmek isteyen set ekibi, sanatçıyı odasında hareketsiz halde buldu. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde oyuncunun hayatını kaybettiği belirlendi.

9
Abone Olgoogle-news

Haldun Boysan’ın kalbindeki pilin haziran ayında değiştirilmesi gerektiği, ancak sanatçının koronavirüs korkusu nedeniyle hastaneye gitmek istemediği için operasyonu ertelediği öğrenildi. Hem kendisi hem de 90 yaşındaki annesine virüs bulaşmaması için tedavisini yaptırmayan sanatçı, kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

10KONTROL ŞART
Abone Olgoogle-news

KONTROL ŞART

Prof. Dr. Onur Selçuk Göksel, Boysan’la ilgili şu yorumu yaptı: “Kalp pilinde senelik doktor kontrolü gerekir. Kalp pilleri 4 ila en fazla 6 yıl arasında değiştirilir. Her yıl özel ekipmanlarla voltaj ölçümü yapılır. Boysan fenalaştığında pilin voltajı düşmüş, hastaneye gittiğinde normale dönmüş olabilir. Tabii ki sağlık ekibi kendisine durumu izah etmiş, kalması telkininde bulunmuştur. Ancak böyle durumlarda hastalar bazen ‘Şu an iyiyim, sıcaktan olmuştur’ diyebiliyor.”

11Haldun Boysan’ın vefatı şoke etti İçim acıyor canım arkadaşım
Abone Olgoogle-news

Haldun Boysan’ın vefatı şoke etti! 'İçim acıyor canım arkadaşım'

"Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Bu acı haber sanat dünyasında şoke etkisi yarattı. Haldun Boysan'ın sevenleri ünlü oyuncunun vefatıyla yasa boğuldu.Henüz 62 yaşında hayatını kaybeden Haldun Boysan'ın dostları üzüntülerini sosyal medyadan dile getirdi...

12Ceyda Ateş Toplusoy
Abone Olgoogle-news

Ceyda Ateş Toplusoy

Olmadı be Halduş... Beraber acı tatlı o kadar çok anımız vardı ki. Nurlar içinde yat, benim canım muzip arkadaşım. Kavuşturulmuş eller, 'Prensesim' diye seslenişin o ses tonun hep kulaklarımda olacak.

13DEMET SAĞIROĞLU
Abone Olgoogle-news

DEMET SAĞIROĞLU

Duydum ki Ankara’dan 18 yaşımdan beri ağabeyim, arkadaşım Haldun Boysan ‘ı kaybetmişiz. Nasıl bir zamandır ki, hep güzel insanlar arka arkaya gitmeye başladılar. O güzel gülüşün, babacanlığın, ruhun, sesin, seslenişin hep bizimle kalacak #raca ‘cığım. Mekanın cennet olsun. Nur içinde yat.

14Yekta Kopan
Abone Olgoogle-news

Yekta Kopan

Ah be Haldun’un, ah be Raca’m! Çok ama çok üzgünüm. Ankara’dan İstanbul’a göçümüz birlikteydi. Derdimiz, kahkahamız birdi. Raca’mızdı o bizim, kuzumuzdu. Parasız günlerimizde cüzdanımız bir oldu, sıkıntılı günlerimizde sohbetimiz daim oldu. Öyle çok an ve anı var ki şu anda aklımda. Osman, Tunç, sen, ben. Daha kimler kimler var o yılların tanığı... Buraya bir anı yazıp seni gülümseyerek uğurlamak isterdim ama olmadı, yapamadım Raca. Büyük Beşiktaşlı, büyük yürekli dostum. Dayanmamış yüreğin dünyanın derdine, kederine. Gitmişsin. Çok üzgünüm

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi