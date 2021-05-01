Gözyaşları içinde ‘evet’ dedi

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Evleniyorlar!
Oyuncu Umut Kurt, bir süredir ilişki yaşadığı sanat yönetmeni Melisa İnci’ye evlenme teklif etti. Melisa İnci, sevgilisinin bu sürprizi karşısında mutluluk gözyaşlarına boğuldu.
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Aralarında Zeynep Bastık’ın da yer aldığı arkadaşları, çiftin o anlarını sosyal medyada paylaştı. Umut Kurt da teklif anının fotoğrafını “Her gün yanında olmak için uyanacağım” notuyla sayfasına ekledi.
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Babayla selfie
Babası usta sanatçı Edip Akbayram’ın izinden giderek müziği seçen Türkü Akbayram, çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Akbayram, şarkılarını burada da dinleyicileriyle buluşturuyor. Türkü Akbayram Instagram sayfasında önceki gün de babasıyla çektiği bu selfie’yi paylaştı.
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Biz böyle mutluyuz
Melisa Sözen önceki gün Cihangir’deydi. Sevgilisi Harun Tekin’le kısa bir süre önce kovid hastalığını atlatan ünlü oyuncu, “15 gün evde kaldık. İlk iki gün çok ağrılı geçti, yeniden ayaklandım. Şimdi yeni bir proje var, onun hazırlıklarına başladım” dedi. Sözen, “Evlilik düşünüyor musunuz” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Biz çok mutluyuz böyle, her şey yolunda gidiyor.” (Sayit DURMAZ)
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Bunu yapmazsam ölürüm
Leman Sam önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden sanatçı, 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmama çağrısı yaptı: “Cihangir kedileriyle bir ekoldür. Fakat dikkat ederseniz sokaklarda kedi kalmadı, ne yapıyorlar bu hayvanlara anlamış değilim. 17 gün tam kapanmaya giriyoruz, ben her gün sularını da yemeklerini vereceğim. Bunu yapmazsam ölürüm.” (Sayit DURMAZ)
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El ele alışveriş
Demet Akalın, Okan Kurt ile birlikte önceki gün İstinye Park’ta objektife takıldı. El ele poz veren çiftin neşeli halleri gözlerden kaçmadı. Bir süre sonra Akalın alışveriş merkezinden ayrılırken, Kurt alışverişe tek başına devam etti. Yaklaşık yarım saat sonra alışverişi noktalayan Okan Kurt, tam kapanma döneminde Demet Akalın’ın televizyon programının devam edeceğini söyledi.
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El alem sahne şovu görecek
Ünlü şarkıcı İrem Derici, Jennifer Lopez’in “Love Don’t Cost a Thing” şarkısının koreografisini Dünya Dans Günü’ne özel yeniden canlandırdı. Bir süredir Dans Fabrika’nın kurucusu Ömer Yeşilbaş’tan ders alan Derici’ye videoda 6 erkek dansçı eşlik etti. Hip-hop dans koreografisini videosunu ise şarkıcının arkadaşı Murat Joker çekti. Derici, “Dünya starlarından eksiğimiz yok; fazlamız var ama çok tembeliz. Ben bu düzeni bozmaya yeminliyim. Bu virüsten kurtulup konserler başladığında el alem sahne şovunu görecek” dedi.
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Neler oluyordu
Elçin Sangu, paylaştığı video ile özel dans dersi aldığını duyurdu. Ünlü oyuncu “Neler oluyordu” notunu yazdığı videoda danstaki yeteneğini gözler önüne serdi. Sangu’nun takipçileri paylaşıma binlerce beğeni yaptı.
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Provalarımızdan
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Dünya Dans Günü’nü Instagram hesabı üzerinden kutladı. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce profesyonel dansçılık yapan Özdemir’e videolarda Onur Alp Sancaktar eşlik etti. Oyuncu, “Provalarımızdan... Canım Onur Alp iyi ki varsın” notunu da yazdı.
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Eşi eşlik etti
Ünlü oyuncu Azra Akın, eşi Atakan Koru’yla Latin dansı yaptığı anın videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Akın, videonun altına “Dünya Dans Günümüz kutlu olsun” notunu düştü.