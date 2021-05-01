Gözyaşları içinde ‘evet’ dedi

Biz böyle mutluyuz Melisa Sözen önceki gün Cihangir’deydi. Sevgilisi Harun Tekin’le kısa bir süre önce kovid hastalığını atlatan ünlü oyuncu, “15 gün evde kaldık. İlk iki gün çok ağrılı geçti, yeniden ayaklandım. Şimdi yeni bir proje var, onun hazırlıklarına başladım” dedi. Sözen, “Evlilik düşünüyor musunuz” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Biz çok mutluyuz böyle, her şey yolunda gidiyor.” (Sayit DURMAZ)