Gözüme uyku girmedi, oradan kaçmak istedim

Dünyada milyonlarca kişi Kate Middleton'ın hayatını bir peri masalı gibi yaşadığını düşünebilir. Fakat işin aslı pek de öyle değil. Zaman zaman onun da gözüne uyku girmeyen "kabus gibi" geceler olabiliyor. En mutlu olduğu düşünülen zamanlarda bile. Bunun örneklerinden birini de Cambridge Düşesi Kate Middleton, dijital platformda konuk olduğu bir röportajda anlattı.
BACKGRID UK
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38 yaşındaki Kate Middleton, Happy Mum, Happy Baby (Mutlu Anne, Mutlu Bebek) adlı dijital röportajda hamilelikleri sırasında çektiği zorlukları ve ilk bebeği Prens George'u dünyaya getirdiğinde yaşadıklarını anlattı.
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Fletcher'ın sorularını yanıtlayan üç çocuk annesi Middleton "George'u dünyaya getirdikten sonra hastanede durmak istemedim, hemen oradan gitmek istedim" diye anlattı.
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Middleton; her üç hamileliğinde de "hyperemesis gravidarum" adı verilen ve hamilelik sırasında yaşanan "kilo kaybına, kanda mikrop birikmesine yol açan" bir hastalık yüzünden zor bir dönem geçirdiğini anlattı. Bu nedenle sık sık da bebeklerini dünyaya getirdiği Londra'daki St Mary's Hastanesi'ne gitmek zorunda kaldığını anlattı.
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Kate Middleton, bu yüzden ilk bebeğini dünyaya getirdikten hemen sonra hastanede hiç vakit geçirmek istemediğini, "umutsuzca" evine gitmek istediğini anlattı. Düşes, Fletcher'ın "Doğum yaptıktan sonra oğlu ve kocasıyla hastanenin önünde poz vermesi arasında ne kadar zaman geçtiği" sorusuna da "Aman Tanrım! Hatırlayamıyorum. Her şey sisliydi" diye yanıt verdi.
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Middleton "Sanırım bir gece hastanede kaldım. Hatırlıyorum, en sıcak günlerden ve gecelerden biriydi. Şiddetli bir gök gürültülü yağış vardı. Ben de o gece uyuyamadım. Ama George gayet iyiydi" diye anlattı. Düşes "Eve gitmeye hevesliydim. Çünkü hastane ile ilgili kötü anılarım vardı. Orası benim oyalanmak istediğim bir yer değildi" diye konuştu. Middleton, o yüzden bir an önce eve gidip hayatın normal akışına girmek istediğini de anlattı.
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Kate Middleton, her üç hamileliğinde de "hyperemesis gravidarum" nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini belirtip "En mutlu hamile ben değildim" diye konuştu. Düşes bu sorunu başkalarının da yaşadığını belirterek bunun bir meydan okuma olduğunu söyledi. Middleton "Hamile olmak, bir bebeğe sahip olmak, sadece sizi değil etrafınızdaki ailenizi ve sevdiklerinizi de etkiliyor" diye konuştu.