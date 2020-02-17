Gözüme uyku girmedi, oradan kaçmak istedim

Middleton "Sanırım bir gece hastanede kaldım. Hatırlıyorum, en sıcak günlerden ve gecelerden biriydi. Şiddetli bir gök gürültülü yağış vardı. Ben de o gece uyuyamadım. Ama George gayet iyiydi" diye anlattı. Düşes "Eve gitmeye hevesliydim. Çünkü hastane ile ilgili kötü anılarım vardı. Orası benim oyalanmak istediğim bir yer değildi" diye konuştu. Middleton, o yüzden bir an önce eve gidip hayatın normal akışına girmek istediğini de anlattı.