Gözlerinizdeki bu belirtiler koronavirüsün işareti olabilir

Prof. Dr. Banu Coşar şöyle konuştu:



“Birincisi, hasta bir insan konuştuğunda veya öksürdüğünde, ağzından veya burnundan virüs parçacıkları diğer insanın yüzüne saçılıyor. Bu virüs parçacıkları ağzınızdan, burnunuzdan veya gözlerinizden vücudunuza girebiliyor. İkinci olarak, gözyaşıyla veya göz salgılarıyla doğrudan temas veya gözyaşının/göz salgılarının değdiği yüzeyler infeksiyonun yayılmasını sağlıyor. Üçüncü olarak ise üstünde virüs olan bir şeye dokunduktan sonra (örneğin bir masa veya kapı kolu) gözlerinizi ellemeniz ile virüs gözlerinize bulaşıyor.”