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Sağlık
Hazırlayan: Melin Kahraman / Hürriyet Aile Özel
Haber Giriş: 02 Nisan 2020 - 10:57, /

Gözlerinizdeki bu belirtiler koronavirüsün işareti olabilir

Koronavirüs vücuda gözlerden, burundan ve ağızdan giriyor. Koronavirüsü göz yoluyla kapmamak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini ve koronavirüsün gözlerde yarattığı belirtileri Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Banu Coşar anlattı.

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1Koronavirüs üç şekilde gözlere bulaşabiliyor

Koronavirüs üç şekilde gözlere bulaşabiliyor

Koronavirüsün üç şekilde gözlere bulaşabildiğini belirten Prof. Dr. Banu Coşar, virüsün bulaşma yollarını anlattı.

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Prof. Dr. Banu Coşar şöyle konuştu:

“Birincisi, hasta bir insan konuştuğunda veya öksürdüğünde, ağzından veya burnundan virüs parçacıkları diğer insanın yüzüne saçılıyor. Bu virüs parçacıkları ağzınızdan, burnunuzdan veya gözlerinizden vücudunuza girebiliyor. İkinci olarak, gözyaşıyla veya göz salgılarıyla doğrudan temas veya gözyaşının/göz salgılarının değdiği yüzeyler infeksiyonun yayılmasını sağlıyor. Üçüncü olarak ise üstünde virüs olan bir şeye dokunduktan sonra (örneğin bir masa veya kapı kolu) gözlerinizi ellemeniz ile virüs gözlerinize bulaşıyor.”

3Koronavirüs gözlerde kızarıklık yapabiliyor

Koronavirüs gözlerde kızarıklık yapabiliyor

Koronavirüsün bulaştıktan sonra gözlerde “konjonktivit” denen kızarıklık ve çapaklanmayı yapabildiğini belirten Prof. Dr. Banu Coşar, virüsün gözlerden akciğerlere ve diğer organlara geçebildiğini belirterek şöyle konuştu: “Konjonktivit, koronavirüs kapmış insanların %1 ila 3’ünde gelişiyor. Gözlerinizde kızarma ve çapaklanma varsa hemen endişelenmeyin çünkü bu durum koronavirüs kaptığınızın kesin göstergesi değil. Konjonktivitin bakteriler, diğer virüsler ve alerji gibi pek çok başka nedeni olabilir.”

4Koronavirüsü göz yoluyla kapmamak için nelere dikkat etmeliyiz

Koronavirüsü göz yoluyla kapmamak için nelere dikkat etmeliyiz?

Koronavirüsü göz yoluyla kapmamak için Prof. Dr. Banu Coşar önerilerini sıraladı.

5Kontakt lens kullanmayın

Kontakt lens kullanmayın

Mümkünse bir süreliğine gözlüğünüzü takın. Ancak kontakt lens kullanmanız şart ise aylık lens yerine günlük kullan-at lensler kullanabilirsiniz. Hidrojen peroksit içeren kontakt lens solüsyonlarının kullanımı da hijyenik bir seçenek olacaktır.

6Gözlük takmak ek korunma sağlayabilir

Gözlük takmak ek korunma sağlayabilir

Gözlük takmak koruma sağlayabilir fakat %100 korur diyemeyiz. Virüsler gözlüğün çevresinden de gözünüze ulaşabilir.

7Gözlerinizi ellemeyin, ovalamayın

Gözlerinizi ellemeyin, ovalamayın

Eğer gözleriniz kaşınırsa, ovalama ihtiyacı veya gözlüğünüzü düzeltme ihtiyacı duyarsanız parmaklarınız yerine kağıt mendil kullanın. Ellerinizi yıkamadan asla gözlerinize dokunmayın.

8Damla kullanıyorsanız...

Damla kullanıyorsanız...

Kullandığınız göz damlaları varsa, damla damlatmadan önce 20 saniye boyunca ellerinizi su ve sabunla yıkayın: En basit ama en etkili korumanın el yıkama olduğunu unutmayın.

9Göz çevresi hijyenine dikkat edin

Göz çevresi hijyenine dikkat edin

Klorinli bir dezenfektan olan HOCl (hipokloröz) ile kirpik diplerinizi sabah-akşam hijyen maksatlı silebilirsiniz.

Hazırlayan: Melin Kahraman / Hürriyet Aile Özel

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