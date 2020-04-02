Gözlerinizdeki bu belirtiler koronavirüsün işareti olabilir
Koronavirüs vücuda gözlerden, burundan ve ağızdan giriyor. Koronavirüsü göz yoluyla kapmamak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini ve koronavirüsün gözlerde yarattığı belirtileri Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Banu Coşar anlattı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Koronavirüs üç şekilde gözlere bulaşabiliyor
Koronavirüsün üç şekilde gözlere bulaşabildiğini belirten Prof. Dr. Banu Coşar, virüsün bulaşma yollarını anlattı.
2
Prof. Dr. Banu Coşar şöyle konuştu:
“Birincisi, hasta bir insan konuştuğunda veya öksürdüğünde, ağzından veya burnundan virüs parçacıkları diğer insanın yüzüne saçılıyor. Bu virüs parçacıkları ağzınızdan, burnunuzdan veya gözlerinizden vücudunuza girebiliyor. İkinci olarak, gözyaşıyla veya göz salgılarıyla doğrudan temas veya gözyaşının/göz salgılarının değdiği yüzeyler infeksiyonun yayılmasını sağlıyor. Üçüncü olarak ise üstünde virüs olan bir şeye dokunduktan sonra (örneğin bir masa veya kapı kolu) gözlerinizi ellemeniz ile virüs gözlerinize bulaşıyor.”
3
Koronavirüs gözlerde kızarıklık yapabiliyor
Koronavirüsün bulaştıktan sonra gözlerde “konjonktivit” denen kızarıklık ve çapaklanmayı yapabildiğini belirten Prof. Dr. Banu Coşar, virüsün gözlerden akciğerlere ve diğer organlara geçebildiğini belirterek şöyle konuştu: “Konjonktivit, koronavirüs kapmış insanların %1 ila 3’ünde gelişiyor. Gözlerinizde kızarma ve çapaklanma varsa hemen endişelenmeyin çünkü bu durum koronavirüs kaptığınızın kesin göstergesi değil. Konjonktivitin bakteriler, diğer virüsler ve alerji gibi pek çok başka nedeni olabilir.”
4
Koronavirüsü göz yoluyla kapmamak için nelere dikkat etmeliyiz?
Koronavirüsü göz yoluyla kapmamak için Prof. Dr. Banu Coşar önerilerini sıraladı.
5
Kontakt lens kullanmayın
Mümkünse bir süreliğine gözlüğünüzü takın. Ancak kontakt lens kullanmanız şart ise aylık lens yerine günlük kullan-at lensler kullanabilirsiniz. Hidrojen peroksit içeren kontakt lens solüsyonlarının kullanımı da hijyenik bir seçenek olacaktır.
6
Gözlük takmak ek korunma sağlayabilir
Gözlük takmak koruma sağlayabilir fakat %100 korur diyemeyiz. Virüsler gözlüğün çevresinden de gözünüze ulaşabilir.
7
Gözlerinizi ellemeyin, ovalamayın
Eğer gözleriniz kaşınırsa, ovalama ihtiyacı veya gözlüğünüzü düzeltme ihtiyacı duyarsanız parmaklarınız yerine kağıt mendil kullanın. Ellerinizi yıkamadan asla gözlerinize dokunmayın.
8
Damla kullanıyorsanız...
Kullandığınız göz damlaları varsa, damla damlatmadan önce 20 saniye boyunca ellerinizi su ve sabunla yıkayın: En basit ama en etkili korumanın el yıkama olduğunu unutmayın.
9
Göz çevresi hijyenine dikkat edin
Klorinli bir dezenfektan olan HOCl (hipokloröz) ile kirpik diplerinizi sabah-akşam hijyen maksatlı silebilirsiniz.