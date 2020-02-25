Gözlerini alamadılar!

Hem finansal hem de yaşamsal solarak daha bağımsız olmak için kraliyet ailesinden ayrılmaya karar veren Prens Harry ile Meghan Markle, şu sıralar Kanada'da yaşıyor. Fakat çiftin kendilerine "ana üs" olarak Los Angeles'ı seçtiği ve o yüzden de kentin gözde bölgelerinde ev aramaya başladığı ileri sürülüyor.
BACKGRID UK
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Prens Harry ile Markle, bir zamanlar Kylie Jenner'ın yaşadığı Los Angeles, Malibu'daki bir malikaneye baktı ve buradan çok hoşlandı. Çift her ne kadar Londra'dan Kanada'nın Vancouver adasına taşınıp burada 14 milyon dolarlık bir malikanede oturuyor olsa da Markle'ın büyüdüğü Los Angeles'a taşınma planları yaptıkları ileri sürülüyor. Meghan Markle'ın annesi Doria Ragland da çiftin yerleşmeyi düşündüğü bölgenin yakınlarında yaşıyor.
2
Malibu'da bulunan Petra Manor adlı bu mülkün satış bedeli 7 milyon dolar ile 10 milyon dolar arasında değişiyor. Bu malikanede bir zamanlar dünyanın 30 yaş altındaki en zengin genç kadını unvanına sahip Kylie Jenner yaşıyordu.
3
Petra Manor 2015 yılında David Charvet ile Brooke Burke yaşıyordu. Çift, usta oyuncu Mel Gibson'dan aldıkları arazi üzerine bu malikaneyi yaptırdı. Malikanenin tapusunu şu anda da artık yollarını ayıran Charvet ve Burke eşit olarak paylaşıyor.
4
Prens Harry ile Meghan Markle'ın çok beğendiği ileri sürülen malikane uzun bir süre aylık olarak kiraya veriliyordu. Yüksek bir kira bedeli olan bu malikanede ünlü ve zenginler çeşitli sürelerle yaşadı.
5
Malikaneminn beş tane yatak odası, kendine ait geniş bir şarap mahzeni ve tenis kortu bulunuyor. Malikanenin içindeki bar ise profesyonel gereçlerle donatılmış durumda.
6
Geniş sinema odasında konforlu koltukların yanı sıra yatarak film izlemeyi sağlayan geniş yataklar da bulunuyor. Bu oda siyah ağırlıklı restore edilmiş.
7
Petra Manor'un yatak odalarından bir tanesinin geniş bir balkonu var ve bütün bahçe manzarasına hakim. Ayrıca balkonun tabanı ahşap kaplama, bir bank ve kanepeler de malikanenin sakinlerine oturma alanı sunuyor. Malikanenin açık alanlarında ise tenis kortu ile geniş bir yüzme havuzu bulunuyor.