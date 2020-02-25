Gözlerini alamadılar!

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Prens Harry ile Markle, bir zamanlar Kylie Jenner'ın yaşadığı Los Angeles, Malibu'daki bir malikaneye baktı ve buradan çok hoşlandı. Çift her ne kadar Londra'dan Kanada'nın Vancouver adasına taşınıp burada 14 milyon dolarlık bir malikanede oturuyor olsa da Markle'ın büyüdüğü Los Angeles'a taşınma planları yaptıkları ileri sürülüyor. Meghan Markle'ın annesi Doria Ragland da çiftin yerleşmeyi düşündüğü bölgenin yakınlarında yaşıyor.