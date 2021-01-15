Gözlerine inanamadı... Bahçelerinden 2 bin yıllık tarihi eser çıktı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çevre düzenlenme çalışmaları sırasında Erdoğan Tunaboylu iş makinesinin topraktan bir taş çıkardığını gördü. Taşı suyla yıkayarak, incelediği sırada kabartmaları fark eden Tunaboylu’nun ihbarı üzerine gelen yetkililer, taşın Erken Roma Dönemi’ne ait olduğunu belirledi. Aydın Tunaboylu ise, “Kooperatif adına çok mutlu olduk. Benim akrabam buldu, bana haber verdi. Başı üçgen şeklindeydi, yıkadığımız da eski bir eser olduğunu fark ettik. Daha sonra yetkililere haber verdik. 2 bin yıllık olduğunu sonradan öğrendik. Çok mutlu olduk.''' dedi.