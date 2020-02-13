Okullar yarın (cuma günü) tatil mi? Nerelerde okullar tatil edildi? İşte 14 Şubat kar tatili olan iller ve ilçeler
'Okullar nerelerde tatil?' sorusu Türkiye genelinde devam eden kar yağışıyla beraber yanıtı araştırılan konulardan oldu. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle perşembe günü birçok kentte eğitim ve öğretime ara verildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda da yaşanan aksamalardan dolayı, gözler cuma günü kar tatili olan illere çevrildi. Vatandaşların araştırdığı 'yarın okullar tatil mi?' sorusu, valiliklerden gelen son dakika kar tatili açıklamaları ile yanıt buldu. Bazı illerde yoğun kar nedeniyle üniversitelerde de öğrenime ara verildiği bildirildi. Peki, yarın hangi illerde okullar tatil edildi? İşte, resmi açıklamalara göre 14 Şubat Cuma günü kar tatili olan iller ve ilçeler....
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Türkiye'de devam eden kar yağışıyla beraber perşembe günü birçok ilde eğitim ve öğretime ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın da kar yağışının bazı illerde devam edeceğini duyurdu. Özellikle Kütahya, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Bolu, Kastamonu, Tokat, Ağrı, Gaziantep gibi kar yağışı uyarılarının yapıldığı illerde 'yarın okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını araştırılmaya başlandı.Öğrenci ve velilerin araştırması sürerken, valilikler ve kaymakamlıklardan son dakika kar tatili açıklaması geldi. Resmi açıklamalara göre, öğrencilerin dışında engelli ve hamile kamu personellerinin de yarın bazı illerde idari izinli sayılacağı duyuruldu. Peki, yarın hangi illerde okullar tatil? İşte, merakla araştırılan okulların tatil olduğu iller.
2
AĞRI'DA OKULLAR TATİL
Ağrı Valiliği, olumsuz hava şartları sebebiyle il merkezinde okulların 14 Şubat Cuma günü tatil edildiğini açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartlarından dolayı 14 Şubat Cuma günü il merkezi ve merkez ilçedeki köylerimizde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.
Valilik, engeli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağını bildirdi.
Kar tatili ilan edilen merkezleri görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
3
DOĞU KARADENİZ'DE 4 İLDE OKULLAR TATİL
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kar ve buzlanma nedeniyle Artvin ve Bayburt’un genelinde, Giresun'da 2 ilçede ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edilirken, Gümüşhane'de ise taşımalı eğitim öğrenciler yarın izinli sayıldı.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkiliyor. Artvin ve Bayburt genelindeki okullar ile Giresun'un Doğankent ve Çamoluk ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Gümüşhane'de ise taşımalı eğitim gören öğrenciler yarın izinli sayıldı. Ayrıca Bayburt, Artvin, Giresun ve Gümüşhane’de engelli ve hamile kamu personellerine izin verildi.
4
BAYBURT'TA KAR TATİLİ UZADI
Bayburt genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tatil edilen okullar yağışın devam etmesi üzerine yarın da tatil edildi.
Bayburt’ta devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle bugün tatil edilen okulların yağışın devam etmesi üzerine yarında tatil edilmesine karar verildi. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 14 Şubat 2020 Cuma günüde okulların tatil edildiğini belirtti.
Vali Cüneyt Epcim attığı tweette, “Bayburt İlimizde devam eden olumsuz hava koşullarından ötürü 14.02.2020 Cuma günü Eğitim-Öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir” dedi.
5
HATAY'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Hatay'da okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tatil edildi.
Vali Rahmi Doğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacaktır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı.
6
SİİRT'TE EĞİTİM ÖĞRETİME ARA
Siirt’te etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okullar yarın da tatil edildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt merkez ve merkeze bağlı köylerde kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okulların yarın 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamilelerin de idari izinli sayılacağı, ayrıca Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde devam eden kurslara da bir gün süreyle ara verildiği ifade edildi.
7
KAYSERİ'NİN 1 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Kaymakamlık'tan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat Cuma günü ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildi.
Bünyan'daki okullarda kar yağışı nedeniyle 2 gündür eğitim yapılamıyor.
8
BİTLİS'İN 1 İLÇESİNDE KAR TATİLİ
Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okullar 14 Şubat Cuma günü de (yarın) tatil edildi.
Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçe genelinde 14 Şubat Cuma günü (yarın) ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi..
İlçe de böylelikle hafta içi 5 gün boyunca eğitime ara verilmiş oldu.
9
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİNDE OKULLAR TATİL
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için tatil edildi.
Sosyal medya hesabı üzerinde açıklamalarda bulunan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “Meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı devam edeceğinden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin tüm yerleşkelerinde 14 Şubat 2020 Cuma (yarın) günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.
10
ŞANLIURFA'DA TATİL UZADI
Şanlıurfa Valiliğinin internet sitesinde yer alan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler çerçevesinde kent genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtilerek, "İl merkezi ve ilçelerimizde kreşler, ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Şubat 2020 Cuma günü de bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Aynı tarihte engelli ve hamile kamu personelimiz de kurumlarınca idari izinli sayılacaktır." denildi.
Kar nedeniyle eğitime ara verilmesini fırsat bilerek sokaklara çıkan çocuklar, kar topu oynayarak ve kızakla kayarak gönüllerince eğlendi.
Karayolları, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler ise kent genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.
11
HAKKARİ'DE 14 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL
Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.
Hakkari Valiliği bir gün olan tatil süresini iki güne çıkarttığını duyurdu. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 Şubat 2020 Cuma günü Hakkari Merkez ve ilçelerimizde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri bir gün süre ile izinli sayılacaktır" denildi.
12
ADIYAMAN'DA EĞİTİM ÖĞRETİME KAR ENGELİ
Adıyaman’ın Kahta Kaymakamlığı tarafından taşımalı eğitim gören öğrenciler için 14 Şubat Cuma günü tatil edildi.
Kahta Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yoğun kar yağışının oluşturduğu olumsuz ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle Kahta ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için 14 Şubat Cuma günü 1 gün süre ile eğitim öğretime ara verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verilecek.
13
Sincik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemiz genelinde 14 Şubat 2020 Cuma günü, ilk ve orta dereceli okullarda ve halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.
Kahta ilçesinde de don ve buzlanma nedeniyle sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için okulların yarın tatil edildiği bildirildi.
Adıyaman'da olumsuz hava koşulları ve olabilecek buzlanma nedeniyle il genelinde yarın okullar tatil edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde buzlanmanın olduğu belirtildi.
Açıklamada, “İlimiz genelinde olumsuz hava koşulları ve olabilecek buzlanma nedeniyle 14 Şubat Cuma günü il ve ilçelerimiz ile tüm köylerimizde ilk ve orta derceli okullarda eğitime (özel okullar, özel eğitim kurumları dahil) bir gün ara verilmiştir.” bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
14
DİYARBAKIR VALİLİĞİ DUYURDU
Diyarbakır’da etkili olan kar yağışı nedeni ile kent genelinde okullar yarın da tatil edildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler ışığında kent genelinde bu gece yaşanacak don ve buzlanma tehlikesi nedeni ile 14 Şubat Cuma günü, Diyarbakır genelinde eğitim veren okullarda eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bir gün süre ile idari izinli sayılacağı ifade edildi.
15
MALATYA VALİSİ'NDEN TATİL AÇIKLAMASI
Malatya Valisi Aydın Baruş, kent genelinde eğitim öğretimin 14 Şubat günü de yaşanan kar yağışı nedeniyle tatil edildiğini duyurdu.
Vali Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya ili genelinde devam eden olumsuz hava koşullarına bağlı olarak kara yollarında oluşan buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanacak sorunlara binaen tüm ilçelerimizde bulunan MEB’na bağlı okullar ve eğitim kurumları 14 Şubat 2020 Cuma günü bir gün süre ile tatil edilmiştir" dedi.
16
ŞIRNAK'TA EĞİTİME KAR ENGELİ
Şırnak’ta etkili kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Şırnak Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşan buzlanma nedeniyle 14 Şubat Cuma günü merkez ve ilçelerdeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan amile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
17
GİRESUN'DA EĞİTİM ÖĞRETİME KAR ENGELİ
Giresun’da olumsuz hava koşulları ve buzlanma dolayısıyla eğitim öğretime bazı okullarda 1 gün ara verildi.
Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Doğankent ve Çamoluk ilçeleri genelinde 14 Şubat 2020 Cuma günü örgün ve yaygın eğitimde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Şebinkarahisar ve Eynesil ilçelerinde eğitim öğretime devam edilecek olup, sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz ise 1 gün izinli sayılacaklardır” denildi.
18
BİNGÖL'DE EĞİTİM ÖĞRETİME ARA
Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam ettiği belirtildi.
Yağış nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 14 Şubat Cuma ara verildiği ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
19
MARDİN'İN 7 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL
Mardin'in 7 ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Artuklu, Dargeçit, Derik, Midyat, Ömerli, Savur ve Yeşilli ilçelerinde 14 Şubat Cuma eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamuda çalışan engelliler ile hamile personelin idari izinli sayılacağı vurgulandı.
20
MUŞ'TA KAR TATİLİ
Muş’ta etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde yarın için okullar tatil edildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “Aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi, gün içerisinde beklenen kar yağışı ve tipi, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesi nedeniyle İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 14 Şubat 2020 Cuma günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine; ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 14 Şubat 2020 Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.