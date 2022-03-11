Gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanında: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına, farklı branşlarda yapılacak atamalar için araştırmalar devam ediyor. 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacağı bildirildi.
Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kırk bin kadro kapsamındaki 10.000 SÖZLEŞMELİ sağlık personeli pozisyonu ile 10.000 SÜREKLİ İŞÇİ kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.
40 bin sözleşmeli personel alımının bir bölümü tamamlanmıştı. 10.348 HEMŞİRE, 1.600 EBE VE 6.604 SAĞLIK TEKNİSYENİ/ SAĞLIK TEKNİKERİ ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçilerinin ataması geçtiğimiz aylarda gerçekleşmişti.