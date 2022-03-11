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Gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanında: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

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Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmeyi bekleyen binlerce aday paylaşılan ilanları yakından takip ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu yıl içerisinde 30 bini sözleşmeli, 10 bini sürekli işçi olmak üzere toplama 40 bin kişinin alınacağını duyurmuştu. 20 bin personel alımının yapılmasının ardından gözler, geriye kalan 20 binlik atamanın ne zaman yapılacağına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı paylaşıldı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

1/3Gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanında: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak

Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına, farklı branşlarda yapılacak atamalar için araştırmalar devam ediyor. 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacağı bildirildi.

2/3Gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanında: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kırk bin kadro kapsamındaki 10.000 SÖZLEŞMELİ sağlık personeli pozisyonu ile 10.000 SÜREKLİ İŞÇİ kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.

3/3Gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanında: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak

40 bin sözleşmeli personel alımının bir bölümü tamamlanmıştı. 10.348 HEMŞİRE, 1.600 EBE VE 6.604 SAĞLIK TEKNİSYENİ/ SAĞLIK TEKNİKERİ ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçilerinin ataması geçtiğimiz aylarda gerçekleşmişti.

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