Gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanında: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kırk bin kadro kapsamındaki 10.000 SÖZLEŞMELİ sağlık personeli pozisyonu ile 10.000 SÜREKLİ İŞÇİ kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.