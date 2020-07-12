Gözler onların üzerinde! Yazın ilk yarısına damga vuran isimler...

En bonkör Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum’daki 2 yazlığını annesi ve kayınvalidesine tahsis etti. Kendisi de eşi Başak Dizer ile 20 milyon TL’ye ev aldı. Kenan İmirzalıoğlu 6 aylık hamile eşi Sinem Kobal’ın rahat tatil yapması için Çeşme’deki bir otelin villasını bu sezon için kapattı.