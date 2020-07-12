Gözler onların üzerinde! Yazın ilk yarısına damga vuran isimler...
Magazin dünyasının nabzı Bodrum-Çeşme plajlarında, Marmaris ve Göcek açıklarında atıyor. Yazın ortasında kimi formda vücutlarıyla, kimi bikinileriyle, kimi kasları, kimi de aşklarıyla konuşturdu.
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1
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Değişimleriyle bizi şaşırtanlar ve bonkörler de gündemimizdeydi. Şezlong-döner ikilisinin önüne ise kimse geçemedi. İşte bu yazın ilk yarısının ‘EN’leri...
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En şaşırtanları
Rolü için 15 kilo alan Çağatay Ulusoy’un son hali yaza damga vurdu. Ne şanssız ki, rolü de iptal oldu. Fotoğraflarıyla takipçi sayısını sürekli artıran fenomen Duygu Özaslan fotoşopsuz görüntüleriyle TT’deydi.
Zayıflık takıntılı Süreyya Yalçın’ın pozu da şaşırttı. En esprilisi Rıza Kocaoğlu’ydu. Detoks kampında görüntülenince kendisini şöyle ti’ye aldı: “Aya benzer göbeğim.”
3
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En iddialı kadınlar
Şevval Şahin, pozlarıyla gittikçe Şeyma Subaşı’na benzeyip sosyal medyayı sallıyor.
Eda Taşpınar bu yaz Mikonos’a gidemeyince Çeşme’yi mesken tuttu. Kiraladığı taş eve 3 bavulla yerleşti. Formda vücudu, tasarım bikini ve kıyafetleriyle konuşturuyor.
İbrahim Tatlıses (68) kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya (26) ile aşk yaşamaya başladı. Yaş farkı ve “Kadınsız yaşayamam” sözleri tartışılınca geri adım attı. 79 yaşındaki Asil Nadir’in 6. kez baba olacağını açıklaması da magazin gündemini salladı. Nadir’in eşi Nur Nadir 36 yaşında.
5
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Bodrum’daki bir otelin şezlonglarının günlük 1000 TL, aylık 24 bin TL olmasını, diğer bir otelin de döneri 370 TL’den satmasını günlerce tartıştık. Tüm bunların üstüne Coşkun Sabah da “Beni 60 milyon doları olan sanayici anlar” diyerek gündemi salladı.
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En stil sahibi
Stil ikonu Yasemin Özilhan paylaşımlarıyla bir tekstil markasından reklam aldı. Nazlı Kayı ve Demet Özdemir’in tekne tatilindeki bikin ve mayo seçimleri ekonomik hem de şıktı
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En bonkör
Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum’daki 2 yazlığını annesi ve kayınvalidesine tahsis etti. Kendisi de eşi Başak Dizer ile 20 milyon TL’ye ev aldı. Kenan İmirzalıoğlu 6 aylık hamile eşi Sinem Kobal’ın rahat tatil yapması için Çeşme’deki bir otelin villasını bu sezon için kapattı.
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En hesaplı
Ünlüler mavi tur ve otellere milyonlarca lira akıtırken Tuba Ünsal daha hesaplı davrandı. Günlüğü 1000 TL’ye tekne kiraladı.
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En iddialı erkekler
Karın kası baklavaları için Nusret günde 2.5 saat, Mustafa Sandal ise 2 saat spor yapıyor. Aras Bulut İynemli onlardan geri kalmıyor.
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Engin Öztürk’ün kasları estetikle yaptırdığı iddiası var. Spora önemli mesai ayıran Önder Öztarhan yıllardır antrenmanlarını aksatmıyor. (Posta)