Gözler mart ayında kalkacak kısıtlamalarda: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

YERİNDE KARAR DÖNEMİNİN AYRINTILARI Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde hayata geçirilen "yerinde karar" döneminde her ildeki vaka sayısı, aşılama oranı gibi veriler normalleşme adımlarının atılmasında belirleyici rol alacak.



Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığınca hafta başında "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden ilk kez paylaşılan illere göre nüfusa oranlı haftalık vaka sayıları, belirli kısıtlamaların kaldırılması veya tekrar uygulanmasına ilişkin kararların alınmasında esas olacak.