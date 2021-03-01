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Haber Giriş: 01 Mart 2021 - 07:56 | 

Gözler mart ayında kalkacak kısıtlamalarda: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

81 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih, mart ayında kademeli normalleşmeye geçileceğinin açıklanması ardından gündeme geldi. 30 Kasım 2020'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtmişti. Peki, mart ayıyla birlikte sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?

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81 ilin beklediği gün geldi çattı. 'Yerinde karar’ döneminin ilk kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda risk durumuna göre lokantaların açılmasından yüz yüze eğitime, hafta sonu yasaklarından hafta içi kısıtlama saatlerine kadar kademeli normalleşme takviminin detayları belirlenecek.

2HANGİ KISITLAMALARIN KALKMASI GÜNDEMDE
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HANGİ KISITLAMALARIN KALKMASI GÜNDEMDE

Kabinede risk durumunun düşük olduğu illerde yüz yüze eğitime geçiş, lokanta, kafe, restoran ve kıraathanelerin açılması, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesi, hafta içi yaşlılar ve gençler için uygulanan kısıtlamanın normalleşme çerçevesinde kademeli kaldırılmasına dönük kararların çıkması bekleniyor.

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Riskin düşük olduğu illerde bu hafta itibariyle lokanta, kafe ve restoranların tedbirli, mesafeli, sınırlı kapasite ve HES kodu şartıyla açılmasına dönük karar alınması planlanıyor.

4YERİNDE KARAR DÖNEMİNİN AYRINTILARI
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YERİNDE KARAR DÖNEMİNİN AYRINTILARI

Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde hayata geçirilen "yerinde karar" döneminde her ildeki vaka sayısı, aşılama oranı gibi veriler normalleşme adımlarının atılmasında belirleyici rol alacak.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığınca hafta başında "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden ilk kez paylaşılan illere göre nüfusa oranlı haftalık vaka sayıları, belirli kısıtlamaların kaldırılması veya tekrar uygulanmasına ilişkin kararların alınmasında esas olacak.

5Vaka sayısı azalan illerde normalleşme hızlandırılacak
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Vaka sayısı azalan illerde normalleşme hızlandırılacak

Normalleşme adımları atılırken illerdeki vakaların seyri sürekli takip edilecek. Kovid-19 vaka sayısının düşüş eğiliminde olduğu illerde normalleşme takvimi de hız kazanacak.

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Bu kapsamda, vatandaşların, normalleşme sürecini, rehavete kapılmadan Kovid-19 tedbirlerini gözeterek sürdürmesi önem taşıyacak.

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