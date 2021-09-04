Gözler KYK'dan gelecek duyuruda: KYK yurt başvuruları başladı mı? Yeni dönem 2021-2022 KYK yurt başvurusu ne zaman?
Üniversite öğrencilerinin yurt başvurularında öncelikli tercihi olan KYK'nın duyuruları yakından takip ediliyor. KYK yurt başvuruları her yıl yerleştirmelerin tamamlanması ardından başlatılıyor. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı? Yeni dönem 2021-2022 KYK yurt başvurusu ne zaman?
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YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. KYK sıkça sorulan sorularda " 2021 KYK yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?" sorusunu yanıtsız bırakmadı. Peki, 2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, tarih paylaşıldı mı? İşte KYK yurt başvurularında son durum...
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2021 KYK yurt ve burs başvuru tarihlerinin önümüzdeki günlerde "https://kygm.gsb.gov.tr/" adresinden duyurulması bekleniyor.
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Yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?
Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır.
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Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.