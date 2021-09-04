Gözler KYK'dan gelecek duyuruda: KYK yurt başvuruları başladı mı? Yeni dönem 2021-2022 KYK yurt başvurusu ne zaman?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. KYK sıkça sorulan sorularda " 2021 KYK yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?" sorusunu yanıtsız bırakmadı. Peki, 2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, tarih paylaşıldı mı? İşte KYK yurt başvurularında son durum...