Kabine Toplantısı başladı - Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geride bıraktığımız hafta cuma namazı çıkışında koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede ‘tekrar işi sıkmak durumundayız’ cümlesi ardından gözler Kabine Toplantısı’ndan çıkacak kararlara çevrilmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.10'da başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Peki, Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak?
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir kez daha bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.10'da başladı. Toplantı ardından alınan kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Cuma namazı çıkışında konuşan Erdoğan, yaptığı açıklamada yeni tedbirlere yönelik bazı sinyaller vermişti.
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KABİNE TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLMESİ BEKLENEN KONULAR
Kabine toplantısında, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin ele alınacağı toplantıda vaka sayılarında artış olan ve önlemlere uymayan il ve ilçelere yönelik yeni kısıtlamalar gündeme gelecek. AVM, pazar yeri, park gibi kapalı ve kalabalık yerlerde önlemlerin sıkılaştırılması ya da kısıtlamalar getirilmesi de masadaki en önemli başlıklar arasında.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs süreci, vaka sayılarındaki artışın nedenleri, tedavi süreçleri ve aşı çalışmalarıyla ilgili brifing verecek. Toplantıda maske-mesafe kuralına uymayanların yanı sıra karantinayı ihlal edenlerle ilgili daha sıkı tedbirlerin uygulanması için kararlar alınabileceği ifade ediliyor.
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CUMHURBAŞKANI NE DEMİŞTİ?
"Vaka sayılarında 1700-1800'lere kadar bir çıkışın olduğunu gördük. Tabii mecburen şimdi tekrar işi sıkmak durumundayız. Onun için de Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığımız bu konudaki tedbirlerini artırmak durumunda. Bizler de özellikle gerek toplum taşım araçlarında olsun gerek düğün, nikah, restoran vesaire buralardaki yaklaşımlarımızı daha kararlı bir hale getirdik. İçişleri Bakanlığımızın da yapmış olduğu açıklamayla buralardaki uyarılarımız daha sıkı bir durumda. Bunu yapmak konumundayız. Çünkü bunları biz keyfi yapmıyoruz. Bunlar zevkimizden olan şeyler değil. Sadece halkımıza olan özellikle duyarlılığımızdandır. Halkımız bu noktada herhangi bir sıkıntı yaşamasın, bundan dolayıdır."