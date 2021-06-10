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Haber Giriş: 10 Haziran 2021 - 09:04 | 

Gözler Kabine Toplantısı saatinde - Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Kabine toplantısı bugün gerçekleşecek. Koronavirüs önemleri için sıkı şekilde takip edilen Kabine Toplantısı'nda bu hafta aşı ve normalleşme adımları masada olacak. Erkene çekilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna alınan kararları duyuracak. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

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Kabine toplantısının tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek. Bu nedenle kabine toplantısı önümüzdeki hafta değil de bu hafta içerisinde gerçekleşecek.

2KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

3AŞIDA POZİTİF AYRIMCILIK

AŞIDA POZİTİF AYRIMCILIK

Koronavirüs aşısına ilginin artmaması durumunda, aşı yaptıranlara pozitif ayrımcılık uygulanması da planlar arasında bulunuyor. HES kodu olmayanların kamu binaları, bankalar ve AVM’lere alınmaması gibi, aşı yaptırmayanlara dönük sınırlamalar da tartışılmaya başlanacak.

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Aşıya erişimin yaygınlaşmasının ardından, aşı yaptırmayanların oranının yüksek olması durumunda, sinema, tiyatro, spor müsabakaları, konser, hatta bazı kamu kurumları gibi yerlere aşı olmayanların girememesine ilişkin kuralların gündeme gelebileceği belirtiliyor.

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