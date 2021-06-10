Gözler Kabine Toplantısı saatinde - Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Kabine toplantısının tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek. Bu nedenle kabine toplantısı önümüzdeki hafta değil de bu hafta içerisinde gerçekleşecek.