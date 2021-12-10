Gözler Jerome Powell’ın konuşmasında: FED toplantısı ne zaman? Faiz kararı ayın kaçında açıklanacak?

ENFLASYON ARTARSA FAİZ ARTIRIMI İHTİMALİ DE ARTACAK

Fed'in tahvil alımlarını azaltmayı devam ettirmesi ve faiz artırımına gitme hamlesinde bulunma ihtimali altın fiyatlarında güç kaybı yaratıyor. ABD'de TÜFE Ekim ayında yıllık yüzde 6.2 olmuştu. Aylık bazda ise yüzde 0.9 oranında artış yaşamıştı. Kasım ayı enflasyonunda yıllık beklenti yüzde 6.8'e çıkarken, aylıkta yüzde 0.7 oranında yükseliş bekleniyor. Enflasyonun bu denli hızlı arttığı ortamda Fed'in gecikmeden faiz artırımı hamlesinde bulunma ihtimali de yükseliyor.