Gözler Jerome Powell’ın konuşmasında: FED toplantısı ne zaman? Faiz kararı ayın kaçında açıklanacak?
ABD’den gelecek faiz kararını merak eden birçok kişinin gözü FED toplantısı ve Jerome Powell’da ABD'deki enflasyonun yükselişe geçmesi Altın fiyatları için kritik bir durum oluşturmaya başladı.ABD Merkez Bankası Fed, enflasyonu dizginlemek için faizi artırmayı planlıyor. Peki, FED toplantısı ne zaman? Faiz kararı ayın kaçında açıklanacak?
Piyasalar, Amerikan Merkez Bankası Fed'in belirleyeceği faiz kararını bekliyor. Yıl içerisinde belirlenen takvim doğrultusunda bir araya gelen FED, 2021’in toplantısını aralık ayında gerçekleştirecek. Toplantılar 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak. ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın akşam saatlerinde açıklama yapması bekleniyor.
ENFLASYON ARTARSA FAİZ ARTIRIMI İHTİMALİ DE ARTACAK
Fed'in tahvil alımlarını azaltmayı devam ettirmesi ve faiz artırımına gitme hamlesinde bulunma ihtimali altın fiyatlarında güç kaybı yaratıyor. ABD'de TÜFE Ekim ayında yıllık yüzde 6.2 olmuştu. Aylık bazda ise yüzde 0.9 oranında artış yaşamıştı. Kasım ayı enflasyonunda yıllık beklenti yüzde 6.8'e çıkarken, aylıkta yüzde 0.7 oranında yükseliş bekleniyor. Enflasyonun bu denli hızlı arttığı ortamda Fed'in gecikmeden faiz artırımı hamlesinde bulunma ihtimali de yükseliyor.
SON TOPLANTIDA ALINAN KARAR
FED bir önceki toplantısının 4 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirmişti. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu.