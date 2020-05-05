Gözler boş yere aradı

The Metropolitan Museum of Art geçtiğimiz mart ayında çalışanlarından iki kişinin grip benzeri belirtiler gösterdiğinin ortaya çıkmasından birkaç gün sonra gala gecesinin de ertelendiği duyuruldu. Müze çalışanlarına geçtiğimiz pazartesi günü gönderilen bir mail aracılığıyla 15 Mayıs'a kadar yapılması planlanan bütün etkinliklerin iptal edildiği ya da ertelendiği belirtildi. Ancak daha sonra gala gecesi bir kez daha ertelendi.