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Haber Giriş: 05 Mayıs 2020 - 13:21,

Gözler boş yere aradı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını; sanat dünyasını bir araya getiren en gösterişli etkinliklerden birinin de "kapısına kilit vurdu."

BACKGRID USA, BACKGRID UK

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The Metropolitan Museum of Art (Metropolitan Sanat Müzesi) yararına düzenlenen MET Gala Gecesi bu yıl salgın nedeniyle yapılamadı. Eğer koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almasaydı gece 4 Mayıs'ta gerçekleşecekti. Yine ünlüler aylar öncesinden hazırladıkları kostümleriyle gala gecesi merdivenlerde boy gösterecekti.

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The Metropolitan Museum of Art geçtiğimiz mart ayında çalışanlarından iki kişinin grip benzeri belirtiler gösterdiğinin ortaya çıkmasından birkaç gün sonra gala gecesinin de ertelendiği duyuruldu. Müze çalışanlarına geçtiğimiz pazartesi günü gönderilen bir mail aracılığıyla 15 Mayıs'a kadar yapılması planlanan bütün etkinliklerin iptal edildiği ya da ertelendiği belirtildi. Ancak daha sonra gala gecesi bir kez daha ertelendi.

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Etkinliğin organizasyonunu 1995 yılından bu yana ünlü moda editörü Anna Wintour yürütüyor. Başkanlık görevini ise Meryl Streep, Emma Stone, Lin Manuel Miranda ve Luois Vuitton firmasından Nicolas Ghesquiere üstleniyordu. Geçmiş yıllarda geceye katılan ünlüler de 4 Mayıs'ta sosyal medya paylaşımlarıyla o gösterişli etkinliği hatırladı. İşte geçen yılki MET Gala'dan objektiflere yansıyanlar.

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Bella Hadid

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Stella Maxwell

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Rosie Huntington Whiteley

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Priyanka Chopra ve Nick Jonas

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Dakota Johnson

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Doutzen Kroes

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Gigi Hadid

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Lady Gaga

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Gisele Bundchen

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Gwen Stefani

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Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez

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Josephine Skriver

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Cara Delevingne

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Katy Perry

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Jared Leto

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Kendall Jenner

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Kim Kardashian

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Blake Lively ve Ryan Reynolds

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Rosie Huntington Whiteley

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