Gözler AÖL sonuç sorgulama sayfasında! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınavları 10 Mart 2022 tarihi saat 23:59'da sona erdi. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katıldı. AÖL sınavlarından alacakları puanı merak eden öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor.
AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Daha önce yapılan sınavın sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.
Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.
2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek.