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Gözler AÖL sonuç sorgulama sayfasında! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

#AÖL#AÖL Sınav Sonuçları#AÖL Sonuçları

AÖL 2. Dönem sınavları geçtiğimiz haftalarda online olarak gerçekleştirildi. Sınavlara katılan açık lise öğrencileri, MEB tarafından yayınlanacak sonuç duyurusu için sık sık http://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresini ziyaret ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sınav sonuçlarında son durum...

1/4Gözler AÖL sonuç sorgulama sayfasında AÖL sınav sonuçları açıklandı mı

AÖL sınavları 10 Mart 2022 tarihi saat 23:59'da sona erdi. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katıldı. AÖL sınavlarından alacakları puanı merak eden öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor.

2/4Gözler AÖL sonuç sorgulama sayfasında AÖL sınav sonuçları açıklandı mı

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Daha önce yapılan sınavın sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor.

3/4Gözler AÖL sonuç sorgulama sayfasında AÖL sınav sonuçları açıklandı mı

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

4/4AÖL SINAV TAKVİMİ

AÖL SINAV TAKVİMİ

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.

2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek.

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#AÖL#AÖL Sınav Sonuçları#AÖL Sonuçları