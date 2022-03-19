Gözler AÖL sonuç sorgulama sayfasında! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Daha önce yapılan sınavın sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor.