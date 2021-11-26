Gözler AÖL sınavı giriş ekranında: AÖL online sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı AÖL 1. dönem sınav tarihlerini açıkladı. MEB AÖL’e kayıtlı öğrenciler, online sisteme giriş yaparak sınava katılım sağlayacak. Peki, AÖL online sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nin yeni eğitim öğretim yılına ait sınav takvimi yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavları 4 Aralık’tan 10 Aralık’a kadar çevrimiçi ortamda (online) yapılacak.
AÖL ONLİNE SINAVI NASIL YAPILIYOR?
Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.