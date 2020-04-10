MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriGöz altlarındaki morlukları böyle kapatın
GeriMagazin Göz altlarındaki morlukları böyle kapatın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 10 Nisan 2020 - 09:00,

Göz altlarındaki morlukları böyle kapatın

Ünlü şarkıcı sosyal medyadaki takipçilerine göz altındaki morlukların nasıl kapatılacağını uygulamalı olarak gösterdi.

INSTAGRAM

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1AYRINTISIYLA GÖSTERDİ

AYRINTISIYLA GÖSTERDİ

Corona virüs karantinasında birçok ünlü, makyajsız olarak kendi kameralarının karşısına geçip çektikleri görüntüleri sosyal medya sayfalarından paylaşıyor. Bunlardan biri de şarkıcı Bebe Rexha.

2

30 yaşındaki şarkıcı, evinde çektiği videoda göz altlarındaki morlukların makyajla nasıl kapatılacağını takipçilerine gösterdi.

3

Kendisinin göz altlarında da yoğun şekilde bulunan morlukları kapatan abartılı bir makyaj yaptı Bebe Rexha. Bunu yaparken de ayrıntıları takipçileriyle paylaştı. Rexha, takipçilerinden "Ne kadar iyi kalplisin" şeklinde yorumlar aldı.

4

Rexha makyajını tamamladığında böyle görünüyordu.

İşte gösteri dünyasının diğer ünlülerinin karantina günlerindeki makyajsız paylaşımları.

5BÜTÜN HAYATI SOSYAL MEDYADA

BÜTÜN HAYATI SOSYAL MEDYADA

24 yaşındaki Ireland Baldwin de coronavinüs karantinasında olan milyonlarca kişiden biri. Gün içinde yaptıklarını da sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle paylaşıyor.

6BAZEN EGZERSİZ BAZEN YEMEK YAPIYOR

BAZEN EGZERSİZ BAZEN YEMEK YAPIYOR

Kimi zaman yaptığı egzersizleri kimi zaman yemekleri paylaşan Baldwin, şimdi de kuaföre gidemediği için saçlarını kendisinin kestiğini belirtti.

7KİMİN UMURUNDA

KİMİN UMURUNDA!

Baldwin bir paylaşımında "Dün ayrıca saçlarımı da kendim kestim, çünkü artık kimin umurunda" diye yazdı.

8HAILEY BALDWINİN KUZENİ

HAILEY BALDWIN'İN KUZENİ

Oyuncu ve model Ireland Baldwin, Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran Kim Basinger ile Alec Baldwin'in evliliğinden dünyaya geldi. 1.85 cm boyundaki Baldwin aynı zamanda Justin Bieber ile evliliğiyle gündemin ilk sıralarına yerleşen model Hailey Baldwin'in de kuzeni.

9

Covid 19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla evlerinde kalan ünlüler anlık hallerini de sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle paylaşıyor. Bu paylaşımlarda en çok dikkat çeken nokta ise kadın ünlülerin bütün pozlarında makyajsız olması. Kimi spor yaparken, kimi evcil hayvanlarıyla oynarken, kimi de çocuğuyla ilgilenirken çekilen bu pozlarında ünlüler en doğal halleriyle görülüyor. İşte ünlülerin en doğal karantina halleri.

10SÜREKLİ SPOR

SÜREKLİ SPOR

Jessica Alba karantina günlerini sık sık spor yaparak değerlendiriyor. O anlarda çekilen video ve fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaşıyor.

11ZOE KRAVITZ

ZOE KRAVITZ

Zoe Kravitz, çok sevdiği köpeğiyle çekilen pozunu sosyal medyadan paylaştı.

12MAKYAJ YOK, BOYA VAR

MAKYAJ YOK, BOYA VAR

Amanda Seyfried, boya kalemleriyle renklenen yüzünün fotoğrafıyla takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

13DURMADAN SPOR

DURMADAN SPOR

Adriana Lima da karantina günlerini spor yaparak geçiriyor.

14ZARLARI ATTIM

ZARLARI ATTIM

Cindy Crawford, kendi kendine tavla oynadığı bu videoyu takipçileriyle paylaştı.

15ATEŞİM KAÇ

ATEŞİM KAÇ?

Dakota Fanning, ateş ölçerle ateşini ölçtüğü videoyu takipçileriyle paylaştı.

16KIZIM ÇEKTİ

KIZIM ÇEKTİ

Eva Mendes, kızının çektiği bu pozu sosyal medyada paylaştı.

17BEBEĞİMLE

BEBEĞİMLE

Model Ashley Graham vaktinin çoğunu minik oğluna ayırıyor.

18MAKYAJSIZ JULIA

MAKYAJSIZ JULIA

Julia Roberts da karantina günlerinden makyajsız fotoğraf paylaşan ünlülerden.

19EV HALİ

EV HALİ

Julianne Moore'un karantina günlerinden.

20İLK İŞ EVİ SÜPÜRMEK

İLK İŞ EVİ SÜPÜRMEK

Moore, sabap kalkar kalkmaz ilk işinin evi süpürmek olduğunu yazdı.

21CANIM BENİM

CANIM BENİM

Evcil hayvanıyla karantinada olan ünlülerden biri de Kaley Cuoco

22SIFIR MAKYAJ

SIFIR MAKYAJ

Karantina günlerinde makyajsız fotoğraf paylaşan ünlülerden biri de Salma Hayek.

23SAÇLARIM ŞEKİL

SAÇLARIM ŞEKİL!

Ariel Winter makyajsız ama belli ki saçlarına özenle şekil vermiş.

24
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi