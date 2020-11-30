Göstericiler istediğini aldı! Fransa geri adım attı

1 YIL HAPİS VE 45 BİN EURO CEZA Tasarı, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayımlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası öngörürken, gösterilerde drone kameraların yanı sıra güvenlik güçlerinin görev sırasında kullandığı kameraların insanları izlemek için kullanılabileceği belirtiliyor.