Gostenbul’a bir dokunduk, bin işittik

Almanya’nın Nürnberg kent merkezindeki Plarrer Meydanı’na açılan ve Türkler arasında ‘Gostenbul’ olarak bilinen Gostenhofer Haupt Caddesi’ndeki Türk iş yerleri de uzun süren pandemi yasaklarından dolayı mağdur olduklarını söylediler. Kazanmak yerine her geçen gün zararlarının arttığını, bu yüzden de kepenkleri açmak için gün saydıklarını belirten ‘Gostenbul’ esnafına bir sorduk bin işittik.