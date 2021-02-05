Gostenbul’a bir dokunduk, bin işittik

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını gastronomi sektöründen kuaförlere, turizm ve seyahat acentelerinden kişisel bakım merkezlerine kadar küçük işletmelerde derin krizlere yol açtı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Almanya’nın Nürnberg kent merkezindeki Plarrer Meydanı’na açılan ve Türkler arasında ‘Gostenbul’ olarak bilinen Gostenhofer Haupt Caddesi’ndeki Türk iş yerleri de uzun süren pandemi yasaklarından dolayı mağdur olduklarını söylediler. Kazanmak yerine her geçen gün zararlarının arttığını, bu yüzden de kepenkleri açmak için gün saydıklarını belirten ‘Gostenbul’ esnafına bir sorduk bin işittik.
2
Abone Ol
Ahmet Can (Mevlana adlı lokantanın sahibi): Pandeminin ikinci dalgasında 3 ayı geçtik. Gerçekten zor ve sıkıntılı dönemler geçiriyoruz. Biz kısmen açık olduğumuz için maddi yönden sıkıntımız olmadı ama manevi yönden sıkıntımız var. Devlet bize kısmen destek çıktı. Bavyera Başbakanı Markus Söder güzel bir açıklama yaptı. Gastronomi sektöründe vergiler yıl boyunca yüzde 19’dan yüzde 7’ye düşürülecek. Bu şekilde rahat edeceğimiz kesin. Ancak sıkılmaya başladık. Artık kepenkleri açmak istiyoruz.
3
Abone Ol
Bilal İnak (10001 adlı kuaför salonunun sahibi): Kapanmamız fazla uzun sürdü. Kısa çalışma parası alıyoruz ama çalışanlarımız pek geçinemiyor. 30 çalışanımız var. Ne olacak belli değil. Kara kara düşünüyoruz. Giderimiz çok ve önümüzü göremiyoruz.
4
Abone Ol
Niyazi Koç (Çeşme lokantasının sahibi): 15 yıldır bu restoranı işletiyorum. Salgında ilk dalgayı atlattık. Şimdi de ikinci dalgayı atlatmaya çalışıyoruz. Başbakanımız Markus Söder’e yaptığı yardımlar nedeniyle teşekkür ediyorum. Kısmen açık olduğumuz için mali değil ama manevi sıkıntı içindeyiz.
5
Abone Ol
Tayfun Tuna (Plarrer Market’in sahibi): Süpermarketimizde ailece çalışıyoruz. İnsanların korktuklarını gördük. Merkezde olduğumuz için çarşıdan gelip gidenleri neredeyse kaybettik. Bunun zararını çekiyoruz. Temennim, bu durumu kısa zamanda atlatmak.
6
Abone Ol
Gürol Alpay (Telekomünikasyon dükkânı sahibi): Her türlü çalışmayı yapıyoruz. Tamir servisimiz var. Dükkânımızı açtığımız halde problemlerimiz var. Peşin satış yapamıyoruz. Kontör satamıyoruz. Danışmanlık hariç çok az iş yapıyoruz. Bu da gelirimizi fazlasıyla düşürüyor.
7
Abone Ol
Duygu Hatkoy (Atılım Export Müdürü): Aylardır kapalıyız. Zararımız çok fazla. Şu an devletten yardım bekliyoruz. 12 kişi çalıştırıyoruz. Bakalım ne olacak, bekliyoruz. Mağdur durumdayız.