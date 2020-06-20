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Hürriyet
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Haber Giriş: 20 Haziran 2020 - 09:43,

Görüntülü konuşma

Ünlü model ve sunucu sokakta neşe içinde görüntülü konuşma yaparken objektiflere takıldı.

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1HER GÜN İŞE GİDİYOR
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HER GÜN İŞE GİDİYOR

İngiliz model ve sunucu Kelly Brook, evden çalışmayı bıraktı ve işine döndü.

Backgrid UK

2ÇEŞİT ÇEŞİT KIYAFETLER
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ÇEŞİT ÇEŞİT KIYAFETLER

40 yaşındaki Brook, sunuculuk yaptığı radyo kanalına giderken her gün başka bir yazlık kıyafet içinde, kelimenin tam anlamıyla yolunu gözleyen fotoğrafçıların objektiflerine takılıyor.

3SOKAK DEFİLESİ GİBİ
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SOKAK DEFİLESİ GİBİ

Önceki gün de yine tam kanala girmek üzereyken görüntülendi Brook. Bu kez üzerinde çiçekli ve mini bir yazlık elbise vardı.

4NEŞELİ GÖRÜŞME
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NEŞELİ GÖRÜŞME

Brook bir yandan radyo binasına doğru yürürken bir yandan da cep telefonundan görüntülü bir konuşma yapıyordu.

5SONRA İŞİNİN BAŞINA GEÇTİ
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SONRA İŞİNİN BAŞINA GEÇTİ

Fransız model Jeremy Parisi ile birlikte olan Brook, önce neşeli konuşmasını bitirdi ardından da kendisini görüntüleyen fotoğrafçılara gülümseyerek işinin başına geçti.

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