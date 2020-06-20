Görüntülü konuşma

İngiliz model ve sunucu Kelly Brook, evden çalışmayı bıraktı ve işine döndü. Backgrid UK40 yaşındaki Brook, sunuculuk yaptığı radyo kanalına giderken her gün başka bir yazlık kıyafet içinde, kelimenin tam anlamıyla yolunu gözleyen fotoğrafçıların objektiflerine takılıyor.Önceki gün de yine tam kanala girmek üzereyken görüntülendi Brook. Bu kez üzerinde çiçekli ve mini bir yazlık elbise vardı.Brook bir yandan radyo binasına doğru yürürken bir yandan da cep telefonundan görüntülü bir konuşma yapıyordu.Fransız model Jeremy Parisi ile birlikte olan Brook, önce neşeli konuşmasını bitirdi ardından da kendisini görüntüleyen fotoğrafçılara gülümseyerek işinin başına geçti.