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GeriGündem Görüntüler Türkiye’yi ayağa kaldırdı! Çıldırtan sözler… Şikayetçi olacakmış
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Zeynep Irmak ÖCAL-Tayfur KARA-Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN,(DHA)
Haber Giriş: 07 Mart 2021 - 13:53 | 

Görüntüler Türkiye’yi ayağa kaldırdı! Çıldırtan sözler… Şikayetçi olacakmış

Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun önünde eski eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap, "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. İbrahim Zarap'ın polise verdiği ilk ifadesinde, "Kızımı teslim ederken bana, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' dibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım" dediği öğrenildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kar kalmayacak" ifadelerini kullandı.

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