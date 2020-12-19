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Deniz BAŞLI - DHA
Haber Giriş: 19 Aralık 2020 - 18:46 | 

Görüntüler Türkiye'den! Buz parçaları her yeri sardı

Ardahan'ın Çıldır ilçesi ile Kars'ın Arpaçay ilçesi arasında yer alan ve yaklaşık 124 kilometrekarelik alanı kaplayan Çıldır Gölü’nün yüzeyi, gece yarısı etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Gölün yüzeyini kaplayan buz tabakası, gündüz esen rüzgarla parçalanıp, savrularak sahile vurdu.

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Ardahan'da hava sıcaklığının sıfırın altında 12'ye düşmesi Çıldır Gölü’nün yüzeyinin buz tutmasına neden oldu.

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Gölün üzerini kaplayan buz tabakası, sabah başlayıp öğle saatlerine kadar etkili olan şiddetli rüzgarda parçalandı.

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Rüzgar gölün yüzeyindeki buz parçalarını sahile taşıdı.

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Sahil kenarındaki buz parçaları üzerinde gezen Canılgın Uzunkaya, gece gölün yüzeyini kaplayan buzların rüzgarın etkisiyle parçalandığını söyledi.

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Çıldır Gölü’nün Kars'ın Arpaçay ilçesinde kalan bölümünde de aynı görüntüler yaşandı.

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Sahil buz parçalarıyla kaplanırken, göldeki su ortaya çıktı. Kurtuluş Sural, 11inci ayda buz tutması gereken göl yüzeyinin ancak aralık ayında buzla kaplandığını ancak sıcak hava ve rüzgar sebebiyle çözüldüğünü söyledi. Sural, yaşananların küresel ısınmanın sonucu olduğunu belirtti.

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