Görüntüler Türkiye'den! Buz parçaları her yeri sardı

Sahil buz parçalarıyla kaplanırken, göldeki su ortaya çıktı. Kurtuluş Sural, 11inci ayda buz tutması gereken göl yüzeyinin ancak aralık ayında buzla kaplandığını ancak sıcak hava ve rüzgar sebebiyle çözüldüğünü söyledi. Sural, yaşananların küresel ısınmanın sonucu olduğunu belirtti.