Görenleri şaşkına çeviren balık: 100 yıldan uzun bir süredir...

Araştırma kapsamında yapılan ayrıntılı genetik analizler, aslında bu türlerin tam olarak yakın geçmişte birbirinden ayrıldığını gösteriyor. Fakat, çoğu köpek balığı gibi yürüyebilen köpek balıkları da avlanma gibi tehditlerle karşı karşıya. Ayrıca, daha küçük alanlarda bulunan bazı türlerin de savunmasız olduğu da belirtiliyor.