hurriyet.com.tr/ National Geographic - Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 08 Şubat 2020 - 18:49,/
Görenleri şaşkına çeviren balık: 100 yıldan uzun bir süredir...
Dünya üzerinde halen hiç görmediğimiz milyonlarca canlı türü var; yeni keşiflerle birlikte ortaya çıkan canlılar ise görenleri şaşırtacak cinsten...
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Bu balık diğerlerine pek benzemiyor. Çünkü sıradan bir balık gibi görünse de sahip olduğu bir özellik onu diğerlerinden ayırıyor.
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Balıkların genelde ortalama ne kadar ömrü olduğu pek bilinmez. Ancak yapılan son araştırmalar, Ictiobus cyprinellus denilen 112 yaşına merdiven dayayan bu balığı keşfetmiş! Pek çok insandan fazla ömre sahip minik bir balık...
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Daha çok Kuzey Amerika'da ve Kanada'daki serin sularda yaşayan bu balık türünün yaşının tespiti için ise bilim insanları titizlikle çalıştı. Üzerindeki özel halkalarını mikroskop yardımıyla sayan bilim insanları, avladıkları balıkların 100 yaşının üzerinde olduğunu tespit etti.
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Yine National Geographic’te yer alan bir başka makaleye göre, köpek balıklarının bazı türleri evrim geçirdi ve yürümeye başladı!
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Bu üç metrelik yaratıklar Avustralya yakınlarında yaşıyor ve göğüs yüzgeçlerini ile birlikte arkadaki yüzgeçlerini deniz tabanı boyunca ilerlemek için kullanıyor. Böyle bir hareketlilik köpek balıklarının okyanusun derinliklerinde bile yengeç, karides ve küçük balıkları avlamasını kolaylaştırıyor.
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Uluslararası bir araştırma grubunun 2008 yılından beri yürüttüğü çalışmalarda yürüyebilen 9 köpek balığı türü keşfedildi. Yakın zamanda yayınlanan bir makalede, araştırmacılar bu türlerin son 9 milyon yılda geliştiğini belirttiler.
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Florida Üniversitesi'nden Gavin Naylor, köpek balıkları yavaş geliştiği için bu durumun oldukça sıra dışı olduğunu belirtti.
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Yürüyen köpek balıkları Avustralya, Papua Yeni Gine ve doğu Endonezya'yı çevreleyen doğal tropikal sularında gelişiyor. Naylor, bu alanların dünyada köpek balıklarının evrim geçirdiği tek yer olabileceğini de sözlerine ekledi.
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2008 yılına kadar bilim insanları, apolet köpek balıkları olarak da bilinen ve sadece yürüyebilen 5 köpek balığı türünün olduğunu düşünüyorlardı. Bu hayvanların çoğu benzer anatomiye sahip olmalarına rağmen farklı renk ve desenleri vardı.
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Araştırma kapsamında yapılan ayrıntılı genetik analizler, aslında bu türlerin tam olarak yakın geçmişte birbirinden ayrıldığını gösteriyor. Fakat, çoğu köpek balığı gibi yürüyebilen köpek balıkları da avlanma gibi tehditlerle karşı karşıya. Ayrıca, daha küçük alanlarda bulunan bazı türlerin de savunmasız olduğu da belirtiliyor.
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Ancak bu tehlikeli minik yaratık bir yana dünya, ölüm saçan canlılarla dolu. Bakın dünyada en çok 'can' alan canlı kim?
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Denizanası
Sizce yılda kaç insan denizanası yüzünden ölüyor?
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Denizanası
Her yıl en az 40 kişi denizanası yüzünden hayatını kaybediyor.
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Bağırsak kurdu
Sizce yılda kaç insan bağırsak kurdu yüzünden ölüyor?
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Bağırsak kurdu
Her yıl en az 2000 kişi bu bağırsak kurtları yüzünden hayatını kaybediyor.
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Sizce yılda kaç insan timsahlar yüzünden ölüyor?
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Timsah (Alligator)
Her yıl en az bir insan timsahlar yüzünden hayatını kaybediyor.
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Köpekbalığı
Sizce yılda kaç insan köpekbalıkları yüzünden ölüyor?
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Köpekbalığı
Her yıl en az 5 kişi köpekbalıkları yüzünden hayatını kaybediyor.
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Kurt
Sizce yılda kaç insan kurtlar yüzünden ölüyor?
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Kurt
Her yıl en az 10 kişi kurtlar yüzünden hayatını kaybediyor.
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At
Sizce yılda kaç insan atlar yüzünden ölüyor?
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At
Her yıl en az 20 kişi atlar yüzünden hayatını kaybediyor. Tabii ki ölümlerin en önemli sebebi ata binenlerin başına gelen kazalar...
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Leopar
Sizce yılda kaç insan leopar yüzünden ölüyor?
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Leopar
Her yıl en az 29 kişi leoparlar yüzünden hayatını kaybediyor.
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Karınca
Sizce yılda kaç insan karınca yüzünden ölüyor?
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Karınca
Her yıl en az 30 kişi karıncalar yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle zehirli türlerinden uzak durmak gerek.
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Arı
Sizce yılda kaç insan arılar yüzünden ölüyor?
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Arı
Her yıl en az 53 kişi arılar yüzünden hayatını kaybediyor.
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Geyik
Sizce yılda kaç insan geyikler yüzünden ölüyor?
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Geyik
Her yıl en az 130 kişi geyikler yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle yol ortasında kendini gösteren geyikler araç kazalarına yol açıyor.
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Bizon
Sizce yılda kaç insan bizonlar yüzünden ölüyor?
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Bizon
Her yıl en az 200 kişi bizonlar yüzünden hayatını kaybediyor.
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Aslan
Sizce yılda kaç insan aslanlar yüzünden ölüyor?
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Aslan
Her yıl en az 250 kişi aslanlar yüzünden hayatını kaybediyor.
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Fil
Sizce yılda kaç insan filler yüzünden ölüyor?
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Fil
Her yıl en az 500 kişi filler yüzünden hayatını kaybediyor.
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Su aygırı
Sizce yılda kaç insan suaygırıları yüzünden ölüyor?
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Su aygırı
Her yıl en az 500 kişi suaygırıları yüzünden hayatını kaybediyor.
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Timsah (Crocodile)
Sizce yılda kaç insan bu timsah türü yüzünden ölüyor?
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Timsah (Crocodile)
Her yıl en az 1000 kişi bu timsahlar yüzünden hayatını kaybediyor.
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Yuvarlak solucan
Sizce yılda kaç insan yuvarlak solucan yüzünden ölüyor?
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Yuvarlak solucan
Her yıl en az 2500 kişi bu solucanlar yüzünden hayatını kaybediyor.
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Akrep
Sizce yılda kaç insan akrepler yüzünden ölüyor?
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Akrep
Her yıl en az 3250 kişi akrepler yüzünden hayatını kaybediyor.
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Salyangoz
Sizce yılda kaç insan salyangozlar yüzünden ölüyor?
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Salyangoz
Her yıl en az 10000 kişi salyangozlar yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle tropik bölgelerdeki türlerinin saldıkları parazitler ölümlere yol açıyor.
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Suikastçı böcek
Sizce yılda kaç insan bu böcekler yüzünden ölüyor?
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Suikastçı böcek
Bu sayı 10 bini buluyor!
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Çeçe sineği
Sizce yılda kaç insan çeçe sinekleri yüzünden ölüyor?
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Çeçe sineği
Her yıl en az 10 bin kişi çeçe sinekleri yüzünden hayatını kaybediyor.
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Köpek
Sizce yılda kaç insan köpekler yüzünden ölüyor?
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Köpek
Her yıl en az 25 bin kişi köpekler yüzünden hayatını kaybediyor.
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Yılan
Sizce yılda kaç insan yılanlar yüzünden ölüyor?
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Yılan
Her yıl en az 50 bin kişi yılanlar yüzünden hayatını kaybediyor.
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İnsanlar
Sizce yılda kaç kişi insanların bizzat kendisi yüzünden ölüyor?
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İnsanlar
Her yıl en az 475 bin kişi insanların kendisi yüzünden hayatını kaybediyor.
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Sivrisinek
Sizce yılda kaç insan sivrisinekler yüzünden ölüyor?
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Sivrisinek
Her yıl en az 1 milyon kişi sivrisinek yüzünden hayatını kaybediyor. Yani dünyanın en ölümcül canlısı gündüz kaybolan, gece ortaya çıkan ve yanımızdan ayrılmayan sivrisineklerden başkası değil!