Görenler tanıyamadı! Killa Hakan'ın imajı olay oldu

Almanya'da yabancı sözlü rap müzik yapmak yerine Türkçe rap yapan Killa Hakan, kendini zamanla Avrupa'ya kanıtladı. MTV Almanya kanalında 15 hafta boyunca Top 10 listesinde kalarak bir ilki başardı. Şarkılarında devamlı söylediği "36" sayısı, doğup ve büyüdüğü Kreuzberg City'nin posta kodu numarasını ifade ediyor.