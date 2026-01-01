×
Görenler fotoğrafını çekiyor! Düzce'de avlandı: 346 kilo ağırlığında ve 2 metre 40 santim boyunda

Güncelleme Tarihi:

#Düzce#Balıkçılık#Dev Orkinos
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2026 12:52

Düzce’nin Akçakoca ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından avlanan 346 kilo ağırlığında ve 2 metre 40 santim boyundaki orkinos, Samsun’da balıkçı tezgahında satışa çıkarıldı. Orkinosu ilk kez görenlerin maket sanarak şaşırdıklarını söyleyen balıkçı Emir Canikli, “Denizlerimizde bu ölçülerde bir balık uzun süredir görülmediği için yakından görenler hayretle izliyor” dedi.