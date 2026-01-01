Görenler fotoğrafını çekiyor! Düzce'de avlandı: 346 kilo ağırlığında ve 2 metre 40 santim boyunda

‘MAKET OLUP OLMADIĞINI SORUYORLAR’

Balığın yarıdan fazlasının şehir dışına ve restoranlara satıldığını söyleyen Canikli, “Denizlerimizde bu ölçülerde bir balık uzun süredir görülmediği için yakından görenler hayretle izliyor, hatta maket olup olmadığı sıkça soruluyor. Ancak bu tamamen gerçek bir orkinos. Vatandaşların yakından görmesi ve fotoğraf çektirebilmesi için balık tezgâhında sergileniyor. Balığımız kesilerek löp et şeklinde satışa sunulacak. Balığın yarıdan fazlası şimdiden şehir dışına ve restoranlara satılmış durumda. Kalan kısmı ise tezgahlarımızda vatandaşlara sunulacak” ifadelerini kullandı.