Google'ın gözünden İstanbul'un 36 yıllık değişimi

İstanbul uydudan görüntülendi; 1984'ten başlayan uydu fotoğraflarında İstanbul'daki değişim gözler önüne seriliyor.1984'ten 2020 yılına kadar İstanbul'un görüntüsü her yıl kaydedildi.Yıl: 1984Google'ın 'timelapse' uydu fotoğrafları sayesinde İstanbul'un1984'ten 2020 yılına kadar olan değişimi net bir şekilde görülebiliyor.Yıl: 1985Söz konusu özellik için 24 milyon uydu fotoğrafının kullanıldığı açıklandı.Yıl: 1986Aynı açıklamada onlarca yılda meydana gelen küresel değişimleri göstermek için 20 petabayt uydu görüntüsü kullanıldı.Yıl: 1987Başka bir deyişle Google tarafından uydu görüntüleriyle hazırlanan uygulama ile kullanıcılar harita üzerinde zaman yolculuğuna çıkma imkânı elde ediyor.Yıl: 1988İşte Google'ın objektifinden İstanbul'un yıllar içindeki değişimi...Yıl: 1989Yıl: 1990Yıl: 1991Yıl: 1992Yıl: 1993Yıl: 1994Yıl: 1995Yıl: 1996Yıl: 1997Yıl: 1998Yıl: 1999Yıl: 2000Yıl: 2001Yıl: 2002Yıl: 2003Yıl: 2004Yıl: 2005Yıl: 2006Yıl: 2007Yıl: 2008Yıl: 2009Yıl: 2010Yıl: 2011Yıl: 2012Yıl: 2013Yıl: 2014Yıl: 2015Yıl: 2016Yıl: 2017Yıl: 2018Yıl: 2019Yıl: 2020