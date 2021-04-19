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GeriTeknoloji Google'ın gözünden İstanbul'un 36 yıllık değişimi
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Teknoloji
Haber Giriş: 19 Nisan 2021 - 07:20 | 

Google'ın gözünden İstanbul'un 36 yıllık değişimi

İstanbul ABD merkezli teknoloji devi Google tarafından uydudan görüntülendi. 1984'ten başlayan uydu fotoğraflarında İstanbul'daki değişim gözler önüne seriliyor.

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İstanbul uydudan görüntülendi; 1984'ten başlayan uydu fotoğraflarında İstanbul'daki değişim gözler önüne seriliyor.

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1984'ten 2020 yılına kadar İstanbul'un görüntüsü her yıl kaydedildi.Yıl: 1984

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Google'ın 'timelapse' uydu fotoğrafları sayesinde İstanbul'un1984'ten 2020 yılına kadar olan değişimi net bir şekilde görülebiliyor.Yıl: 1985

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Söz konusu özellik için 24 milyon uydu fotoğrafının kullanıldığı açıklandı.Yıl: 1986

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Aynı açıklamada onlarca yılda meydana gelen küresel değişimleri göstermek için 20 petabayt uydu görüntüsü kullanıldı.Yıl: 1987

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Başka bir deyişle Google tarafından uydu görüntüleriyle hazırlanan uygulama ile kullanıcılar harita üzerinde zaman yolculuğuna çıkma imkânı elde ediyor.Yıl: 1988

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İşte Google'ın objektifinden İstanbul'un yıllar içindeki değişimi...Yıl: 1989

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Yıl: 1990

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Yıl: 1991

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Yıl: 2019

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