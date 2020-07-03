MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriGoogle'dan şaşırtan İstanbul görüntüleri
GeriTeknoloji Google'dan şaşırtan İstanbul görüntüleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 03 Temmuz 2020 - 12:20,

Google'dan şaşırtan İstanbul görüntüleri

Google, 34 sene boyunca İstanbul'un uzaydan çekilen görüntülerini paylaşıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İstanbul uydudan görünlendi; 1984'ten başlayan uydu fotoğraflarında İstanbul'daki değişim gözler önüne seriliyor.

2
Abone Olgoogle-news

1984'ten 2018 yılına kadar İstanbul'un görüntüsü her yıl kaydedildi.

Yıl: 1985

3
Abone Olgoogle-news

Sadece İstanbul'un değil, tüm dünyanın görüntüleri bu şekilde saklanıyor! Google daha sonra haritalarını güncelleyerek bu görüntüleri internette paylaşıyor.

Yıl: 1986

4
Abone Olgoogle-news

Şehirdeki değişiklikler uzaydan net bir şekilde görülebiliyor.

Yıl: 1987

5
Abone Olgoogle-news

Google tarafından uydu görüntüleriyle hazırlanan Earth uygulamasına gelen yenilikle, kullanıcılar harita üzerinde zaman yolculuğuna çıkma imkânı elde ediyor.

Yıl: 1988

6
Abone Olgoogle-news

Google Earth ekibinin zaman aşımı yeniliği ile kullanıcılar istediği bölgenin son 34 yıllık uydu görüntülerini inceleyebiliyor.

Yıl: 1989

7
Abone Olgoogle-news

Sadece İstanbul değil, Dünya'nın hemen her yerindeki 34 yıllık değişimi görebiliyorsunuz.

Yıl: 1990

8
Abone Olgoogle-news
9
Abone Olgoogle-news

Google Earth, 1984 yılından günümüze kadar ana kara üzerinde yapılan değişimlerle birlikte iklim değişikliğinin sonuçlarını bizlere daha net gösteriyor.

Yıl: 1991

10
Abone Olgoogle-news

Uydu vasıtasıyla çekilmiş 5 milyonun üzerindeki yüksek çözünürlüklü fotoğrafların, geçmişten günümüze kullanılan toplamda 5 farklı uydudan elde edildiği belirtiliyor.

Yıl: 1992

11
Abone Olgoogle-news

Yeni güncelleme ile özellikle buzul kayıplarının ne denli büyük olduğu daha net bir şekilde görülürken, insan nüfusunun artmasıyla şehirleşme oranının arttığı da görüntülenebiliyor.

Yıl: 1993

12
Abone Olgoogle-news

Google Earth'ün bu yeni özelliğini earthengine.google.com/timelapse/ adresinden siz de deneyimleyebilirsiniz.

Yıl: 1994

13
Abone Olgoogle-news

Açılan sayfada arama kısmına görüntülemek istediğiniz yerin adını yazıp, enter tuşuna bastığınızda otomatik olarak aradığınız bölge açılır.

Yıl: 1995

14
Abone Olgoogle-news

Yıl: 1996

15
Abone Olgoogle-news

Yıl: 1997

16
Abone Olgoogle-news

Yıl: 1998

17
Abone Olgoogle-news

Yıl: 1999

18
Abone Olgoogle-news

Yıl: 2000

19
Abone Olgoogle-news

Yıl: 2001

20
Abone Olgoogle-news

Yıl: 2002

21
Abone Olgoogle-news

Yıl: 2003

22
Abone Olgoogle-news

Yıl: 2004

23
Abone Olgoogle-news

Yıl: 2005

24
Abone Olgoogle-news

Yıl: 2006

25
Abone Olgoogle-news

Yıl: 2007

26
Abone Olgoogle-news

Yıl: 2008

27
Abone Olgoogle-news

Yıl: 2009

28
Abone Olgoogle-news

Yıl: 2010

29
Abone Olgoogle-news

Yıl: 2011

30
Abone Olgoogle-news

Yıl: 2012

31
Abone Olgoogle-news

Yıl: 2013

32
Abone Olgoogle-news

Yıl: 2014

33
Abone Olgoogle-news

Yıl: 2015

34
Abone Olgoogle-news

Yıl: 2016

35
Abone Olgoogle-news

Yıl: 2017

36
Abone Olgoogle-news

Yıl: 2018

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi