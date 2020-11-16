Google'dan şoke eden karar: Artık bedava kullanamayacaksınız

Google, yıllardır bedava sunduğu hizmeti resmen paralı yapıyor. Artık ya parasını vereceksiniz, ya da her şeyinizi silmek zorunda kalacaksınız.Google Fotoğraflar uygulaması bugüne dek bedava kullanılabiliyordu. Ancak Google, aldığı yeni bir kararla bu uygulamayı tamamen ücretli hale getiriyor.Gmail'de ücretsiz olarak kullanılan 15 GB'lık alan, artık Google Fotoğraflar uygulamasını da kapsıyor. Bu kapasite aşıldığında artık fotoğraf yedekleyemeyeceksiniz. Peki Google Fotoğraflar uygulamasındaki fotoğraflarınız ne olacak? Hepsi silinecek mi?Gelecek yılın Haziran ayına kadar fotoğraflarınızı almanız gerekiyor. Aksi halde fotoğraflarınız otomatik olarak silinecek. Diğer yandan Google'dan inanılmaz İstanbul görüntüleri de geldi. İnternet devi, zaman tünelini güncelledi; İstanbul'un değişimi uzaydan böyle görüntülendi. Bu görüntü 1984 yılına ait... 1984'ten 2018 yılına kadar İstanbul'un görüntüsü her yıl kaydedildi. Yıl: 1985Sadece İstanbul'un değil, tüm dünyanın görüntüleri bu şekilde saklanıyor! Google daha sonra haritalarını güncelleyerek bu görüntüleri internette paylaşıyor. Yıl: 1986Şehirdeki değişiklikler uzaydan net bir şekilde görülebiliyor. Yıl: 1987Google tarafından uydu görüntüleriyle hazırlanan Earth uygulamasına gelen yenilikle, kullanıcılar harita üzerinde zaman yolculuğuna çıkma imkânı elde ediyor. Yıl: 1988Google Earth ekibinin zaman aşımı yeniliği ile kullanıcılar istediği bölgenin son 34 yıllık uydu görüntülerini inceleyebiliyor. Yıl: 1989Sadece İstanbul değil, Dünya'nın hemen her yerindeki 34 yıllık değişimi görebiliyorsunuz. Yıl: 1990Google Earth, 1984 yılından günümüze kadar ana kara üzerinde yapılan değişimlerle birlikte iklim değişikliğinin sonuçlarını bizlere daha net gösteriyor. Yıl: 1991Uydu vasıtasıyla çekilmiş 5 milyonun üzerindeki yüksek çözünürlüklü fotoğrafların, geçmişten günümüze kullanılan toplamda 5 farklı uydudan elde edildiği belirtiliyor. Yıl: 1992Yeni güncelleme ile özellikle buzul kayıplarının ne denli büyük olduğu daha net bir şekilde görülürken, insan nüfusunun artmasıyla şehirleşme oranının arttığı da görüntülenebiliyor. Yıl: 1993Google Earth'ün bu yeni özelliğini earthengine.google.com/timelapse/ adresinden siz de deneyimleyebilirsiniz. Yıl: 1994Açılan sayfada arama kısmına görüntülemek istediğiniz yerin adını yazıp, enter tuşuna bastığınızda otomatik olarak aradığınız bölge açılır. Yıl: 1995Yıl: 1996 Telefondan da rahatça ulaşabileceğiniz bu Google servisine internet üzerinden ulaşmanın herhangi bir ücreti yok. Yıl: 1997 Google Haritalar temelinde çalıştığı için istediğiniz yılda haritayı durdurarak yakından İstanbul'u inceleme şansına sahipsiniz.Yıl: 1998 Yani 1984 yılından bu yana herhangi bir yılda haritayı dondurarak o yıl İstanbul dahil dünyanın herhangi bir noktasını görüntüleyebiliyorsunuz. Yıl: 1999Yıl: 2000Yıl: 2001Yıl: 2002Yıl: 2003Yıl: 2004Yıl: 2005Yıl: 2006Yıl: 2007Yıl: 2008Yıl: 2009Yıl: 2010Yıl: 2011Yıl: 2012Yıl: 2013Yıl: 2014Yıl: 2015Yıl: 2016Yıl: 2017Yıl: 2018