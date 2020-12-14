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HaberlerTeknoloji HaberleriGoogle'dan şoke eden karar: 1 Haziran'da paralı oluyor
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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 07:39 | 

Google'dan şoke eden karar: 1 Haziran'da paralı oluyor

Google'dan kullanıcıların canını fazlasıyla sıkacak bir açıklama geldi. Bugüne dek bedava olan popüler servis resmen paralı oluyor.

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Google, yıllardır bedava sunduğu hizmeti resmen paralı yapıyor. Artık ya parasını vereceksiniz, ya da her şeyinizi silmek zorunda kalacaksınız.

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Google Fotoğraflar uygulaması bugüne dek bedava kullanılabiliyordu. Ancak Google, aldığı yeni bir kararla bu uygulamayı tamamen ücretli hale getiriyor.

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Gmail'de ücretsiz olarak kullanılan 15 GB'lık alan, artık Google Fotoğraflar uygulamasını da kapsıyor. Bu kapasite aşıldığında artık fotoğraf yedekleyemeyeceksiniz.

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Peki Google Fotoğraflar uygulamasındaki fotoğraflarınız ne olacak? Hepsi silinecek mi?

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Gelecek yılın Haziran ayına kadar fotoğraflarınızı almanız gerekiyor. Aksi halde fotoğraflarınız otomatik olarak silinecek.

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Diğer yandan Google'dan inanılmaz İstanbul görüntüleri de geldi.

İnternet devi, zaman tünelini güncelledi; İstanbul'un değişimi uzaydan böyle görüntülendi. Bu görüntü 1984 yılına ait...

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1984'ten 2018 yılına kadar İstanbul'un görüntüsü her yıl kaydedildi.

Yıl: 1985

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Sadece İstanbul'un değil, tüm dünyanın görüntüleri bu şekilde saklanıyor! Google daha sonra haritalarını güncelleyerek bu görüntüleri internette paylaşıyor.

Yıl: 1986

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Şehirdeki değişiklikler uzaydan net bir şekilde görülebiliyor.

Yıl: 1987

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Google tarafından uydu görüntüleriyle hazırlanan Earth uygulamasına gelen yenilikle, kullanıcılar harita üzerinde zaman yolculuğuna çıkma imkânı elde ediyor.

Yıl: 1988

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Google Earth ekibinin zaman aşımı yeniliği ile kullanıcılar istediği bölgenin son 34 yıllık uydu görüntülerini inceleyebiliyor.

Yıl: 1989

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Sadece İstanbul değil, Dünya'nın hemen her yerindeki 34 yıllık değişimi görebiliyorsunuz.

Yıl: 1990

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Google Earth, 1984 yılından günümüze kadar ana kara üzerinde yapılan değişimlerle birlikte iklim değişikliğinin sonuçlarını bizlere daha net gösteriyor.

Yıl: 1991

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Uydu vasıtasıyla çekilmiş 5 milyonun üzerindeki yüksek çözünürlüklü fotoğrafların, geçmişten günümüze kullanılan toplamda 5 farklı uydudan elde edildiği belirtiliyor.

Yıl: 1992

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Yeni güncelleme ile özellikle buzul kayıplarının ne denli büyük olduğu daha net bir şekilde görülürken, insan nüfusunun artmasıyla şehirleşme oranının arttığı da görüntülenebiliyor.

Yıl: 1993

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Google Earth'ün bu yeni özelliğini earthengine.google.com/timelapse/ adresinden siz de deneyimleyebilirsiniz.

Yıl: 1994

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Açılan sayfada arama kısmına görüntülemek istediğiniz yerin adını yazıp, enter tuşuna bastığınızda otomatik olarak aradığınız bölge açılır.

Yıl: 1995

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Yıl: 1996

Telefondan da rahatça ulaşabileceğiniz bu Google servisine internet üzerinden ulaşmanın herhangi bir ücreti yok.

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Yıl: 1997

Google Haritalar temelinde çalıştığı için istediğiniz yılda haritayı durdurarak yakından İstanbul'u inceleme şansına sahipsiniz.

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Yıl: 1998

Yani 1984 yılından bu yana herhangi bir yılda haritayı dondurarak o yıl İstanbul dahil dünyanın herhangi bir noktasını görüntüleyebiliyorsunuz.

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Yıl: 1999

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Yıl: 2000

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Yıl: 2001

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Yıl: 2002

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Yıl: 2003

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Yıl: 2004

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Yıl: 2005

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Yıl: 2006

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Yıl: 2007

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Yıl: 2008

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Yıl: 2009

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Yıl: 2010

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Yıl: 2011

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Yıl: 2012

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Yıl: 2013

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Yıl: 2014

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Yıl: 2015

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Yıl: 2016

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Yıl: 2017

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Yıl: 2018

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