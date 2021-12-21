Google’dan Kış Sezonu Doodle’ı! 21 Aralık en uzun gece ile kış sezonu başlıyor
Google, Kış Sezonu ile ilgili Doodle yayımladı. Özel günler için kullanıcılarına sürpriz yapmayı seven Google, 21 Aralık tarihinin gelmesi ile beraber günün anlam ve önemine uygun Doodle'ı yayınladı. Peki, Kış Sezonu nedir? İşte 21 Aralık kış gün dönümü hakkında merak edilenler
Kış Sezonu 2021 yılında da heyecanla karşılandı. Google tarafından günün anlam ve önemine uygun paylaşım yapıldı. Önemli günlerde özel tasarımları yayınlayan Google tarafından Kış Sezonu tasarımı hazırlandı. Gündönümü veya gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve güneşin dünyaya en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. 21 Aralık tarihinde en uzun gece yaşanacak.
KIŞ SEZONU DOODLE OLDU!
Google tarafından önemli günler ile ilgili doodle hazırlanıyor. 21 Aralık tarihinde kış mevsiminin başlaması ile beraber günün anlam ve önemine uygun olarak hazırlanan doodle yayımlandı. 21 Aralık tarihinde en uzun gece yaşanacak. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacak.
KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?
Gündönümü veya gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve güneşin dünyaya en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. Gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı andır. Yaz gündönümünde, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarı kürede günler kısalmaya, güney yarı kürede uzamaya başlar.