Google’dan Kış Sezonu Doodle’ı! 21 Aralık en uzun gece ile kış sezonu başlıyor

Kış Sezonu 2021 yılında da heyecanla karşılandı. Google tarafından günün anlam ve önemine uygun paylaşım yapıldı. Önemli günlerde özel tasarımları yayınlayan Google tarafından Kış Sezonu tasarımı hazırlandı. Gündönümü veya gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve güneşin dünyaya en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. 21 Aralık tarihinde en uzun gece yaşanacak.