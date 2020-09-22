Google'dan 2020 Sonbahara özel doodle! 22 Eylül Sonbahar dönümü nedir?
Dünyaca ünlü arama motoru Google, 2020 Sonbahar dönümünü doodle yaparak Sonbahara merhaba dedi. Özel günlerde kullanıcılarını şaşırtmaya devam eden Google, ana sayfasında Sonbahar renkleri ile bezenmiş uçan balon görseline yer verdi. 22 Eylül Kuzey yarımküre için Sonbahar mevsiminin başlangıcını ifade ediyor. Sonbahar dönümünde gündüzler kısalır, geceler uzamaya başlar. Peki, Sonbahar dönümü nedir? İşte, 22 Eylül 2020 Sonbaharın ilk günüyle ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Özel günlerde kullanıcılarını şaşırtan Google Sonbahara özel tasarım hazırladı. Anasayfasında Sonbahar doodle görseli kullanan Google 22 Eylül tarihine özel renkleri ekranına taşıdı. Sonbahar Ekinoksu 23 Eylül’de başlar ve gece ve gündüz eşit olur. Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. Sonbahar veya güz ile, Güneş, erken batar. Daha az ısı ve ışık verir. İşte, ayrıntılar.
2
Abone Ol
SONBAHAR NE ZAMAN BAŞLAR?
Sonbahar veya güz, yaz ile kış mevsimleri arasındaki mevsimdir. Güz, Hazan ve Bağ bozumu isimleriyle de anılır. Kuzey yarım kürede Eylül, Ekim ve Kasım; güney yarım kürede ise, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk gelir.
Gündüzler kısalır, geceler uzar. Güneş, erken batar. Daha az ısı ve ışık verir.
Serin, yağmurlu ve rüzgarlı günlerin sayısı artar. Kış mevsiminin habercisidir.Ağaçların yaprakları sararmaya ve dökülmeye başlar. İğne yapraklı ağaçlar (Çam, ardıç vb.) yapraklarını dökmezler. Çiçeklerdeki çiçek sayısı azalır. Etraftaki otlar ve çimenler kurur.
3
Abone Ol
EKİNOKS NEDİR?
Ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinir .Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır - İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu.
4
Abone Ol
23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre’de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.