Google, uzaydan böyle yakaladı!

Moldt'un kayıplara karıştığı bölgede yer alan Wellington kasabasının eski sakinlerinden biri, Google'un ayrıntılı uydu görüntülerini sağladığı Google Earth'te bölgeyi araştırırken bir gölün içinde bir aracın bulunduğunu fark etti. Bunun üzerine polis arabayı gölden çekerek kemik kalıntılarına ulaştı. Bir hafta sonra da bu kalıntıların kime ait olduğu ortaya çıktı.