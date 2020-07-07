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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr / BBC Türkçe
Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 06:47,

Google, uzaydan böyle yakaladı!

Google'ın yayınladığı bazı görüntüler var ki görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

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Uzaktan bakıldığında anlaşılmıyor; ancak Google'ın yayınladığı ve uzaydan çekilen bu görüntü büyük bir sırrı ortaya çıkardı.

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ABD'nin Florida eyaletinde 1997 yılında ortadan kaybolan William Moldt'un arabasına ve cesedine 22 yıl sonra Google Earth sayesinde ulaşıldı.

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Moldt'un kayıplara karıştığı bölgede yer alan Wellington kasabasının eski sakinlerinden biri, Google'un ayrıntılı uydu görüntülerini sağladığı Google Earth'te bölgeyi araştırırken bir gölün içinde bir aracın bulunduğunu fark etti. Bunun üzerine polis arabayı gölden çekerek kemik kalıntılarına ulaştı. Bir hafta sonra da bu kalıntıların kime ait olduğu ortaya çıktı.

4Googledan inanılmaz İstanbul görüntüleri
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Google'dan inanılmaz İstanbul görüntüleri

Google, zaman tünelini güncelledi; İstanbul'un değişimi uzaydan böyle görüntülendi. Bu görüntü 1984 yılına ait...

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1984'ten 2018 yılına kadar İstanbul'un görüntüsü her yıl kaydedildi.

Yıl: 1985

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Sadece İstanbul'un değil, tüm dünyanın görüntüleri bu şekilde saklanıyor! Google daha sonra haritalarını güncelleyerek bu görüntüleri internette paylaşıyor.

Yıl: 1986

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Şehirdeki değişiklikler uzaydan net bir şekilde görülebiliyor.

Yıl: 1987

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Google tarafından uydu görüntüleriyle hazırlanan Earth uygulamasına gelen yenilikle, kullanıcılar harita üzerinde zaman yolculuğuna çıkma imkânı elde ediyor.

Yıl: 1988

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Google Earth ekibinin zaman aşımı yeniliği ile kullanıcılar istediği bölgenin son 34 yıllık uydu görüntülerini inceleyebiliyor.

Yıl: 1989

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Sadece İstanbul değil, Dünya'nın hemen her yerindeki 34 yıllık değişimi görebiliyorsunuz.

Yıl: 1990

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Google Earth, 1984 yılından günümüze kadar ana kara üzerinde yapılan değişimlerle birlikte iklim değişikliğinin sonuçlarını bizlere daha net gösteriyor.

Yıl: 1991

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Uydu vasıtasıyla çekilmiş 5 milyonun üzerindeki yüksek çözünürlüklü fotoğrafların, geçmişten günümüze kullanılan toplamda 5 farklı uydudan elde edildiği belirtiliyor.

Yıl: 1992

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Yeni güncelleme ile özellikle buzul kayıplarının ne denli büyük olduğu daha net bir şekilde görülürken, insan nüfusunun artmasıyla şehirleşme oranının arttığı da görüntülenebiliyor.

Yıl: 1993

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Google Earth'ün bu yeni özelliğini earthengine.google.com/timelapse/ adresinden siz de deneyimleyebilirsiniz.

Yıl: 1994

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Açılan sayfada arama kısmına görüntülemek istediğiniz yerin adını yazıp, enter tuşuna bastığınızda otomatik olarak aradığınız bölge açılır.

Yıl: 1995

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Yıl: 1996

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Yıl: 1997

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Yıl: 1998

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Yıl: 1999

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Yıl: 2000

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Yıl: 2001

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Yıl: 2002

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Yıl: 2003

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Yıl: 2004

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Yıl: 2005

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Yıl: 2006

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Yıl: 2007

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Yıl: 2008

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Yıl: 2009

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Yıl: 2010

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Yıl: 2011

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Yıl: 2012

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Yıl: 2013

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Yıl: 2014

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Yıl: 2015

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Yıl: 2016

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Yıl: 2018

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